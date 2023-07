Canción: Mitski – «Bug Like an Angel»

Mitski ya ha liberado la primera joya musical de su nuevo trabajo, Bug Like an Angel, el primer sencillo de su próximo y esperado álbum titulado The Land Is Inhospitable and So Are We.

El séptimo capítulo musical de Mitski llegará el 15 de septiembre a través del sello Dead Oceans, y esta vez nos sumerge en un viaje épico que combinó la magia de dos icónicos lugares de grabación: el místico Bomb Shelter de East Nashville y los mágicos Sunset Sound Studios de Los Ángeles. Con la genialidad de Drew Erickson como arreglista y director de una orquesta única, y con la armonía de un coro de 17 voces dirigido por la misma Mitski, la artista nos muestra una vez más su versatilidad y creatividad. Además, no podemos olvidar la colaboración del siempre talentoso productor Patrick Hyland.

Bug Like an Angel nos atrapa con su sinceridad desnuda, una mezcla de guitarra y voz que cala hondo en nuestras emociones. Esta pieza, elocuente en su sencillez, nos invita a explorar la profundidad de la soledad cósmica y a reflexionar sobre los misterios del universo en compañía de un videoclip dirigido por el visionario Noel Paul.

El comunicado de prensa revela que The Land Is Inhospitable and So Are We es un álbum que explora el poder transformador y revolucionario del amor, tocando las fibras más íntimas de nuestra existencia. Como guinda del pastel, aquí está el listado de canciones que conforman esta nueva obra de Mitski: