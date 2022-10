Canción: Sharon Van Etten – «Never Gonna Change»

Para anunciar la edición deluxe de su álbum de 2022 We’ve Been Going About This All Wrong, Sharon Van Etten ha revelado que incluirá dos canciones inéditas tituladas When I Die y Never Gonna Change, y de hecho ya podemos escuchar esta última.

La nueva canción, co-producida con Daniel Knowles, «trata sobre cómo manejar la depresión y la ansiedad en medio del aislamiento. Hacer frente a los miedos recurrentes a lo largo de la edad adulta, reconocer que los defectos, los miedos y los factores desencadenantes no se pueden superar, son una parte constante de la identidad de uno para aprender a estar en paz”.

Esta nueva edición llegará el 11 de noviembre a través de Jagjaguwar.

Sobre Sharon Van Etten

La voz de Sharon Van Etten puede pasar de la más dulce narradora de cuentos a la hora de dormir a un aullido angustiado en el espacio de un solo compás. Heartbreak llevó a la cantante y compositora del sur de Estados Unidos, donde estudiaba música, de vuelta a casa a la costa este. El dolor de un corazón roto acecha en muchas de sus canciones, está presente en sus lamentos, en la irregular batería y en las guitarra desordenadas, en sus súplicas sobre estar rota o que te hayan roto, pero todo ello mezclado con elegancia con una alegría exquisita: un hipo alegre en una melodía vocal, un Arpegio en clave mayor, un momento de esperanza y gracia.

Fuente: Apple Music

Discografía de Sharon Van Etten

Because I Was in Love (2009)

Epic (2010)

Tramp (2012)

Are We There (2014)

Remind Me Tomorrow (2019)

We've Been Going About This All Wrong (2022)

