Canción: The Cult – «A Cut Inside»

De su próximo álbum Under The Midnight Sun, cuyo lanzamiento está programado para el 7 de octubre a través de Black Hill Records, The Cult han publicado una nueva canción llamada A Cut Inside.

La banda ya había publicado el primer adelanto del álbum, Give Me Mercy, el pasado mes de julio tras seis años de espera desde su álbum más reciente hasta la fecha, Hidden City, que se editó en 2016.

Sobre el nuevo disco, que descubriremos en tan solo unas semanas, el líder de la banda, Ian Astbury, declaró recientemente que estaba inspirado por un paseo por los terrenos del Festival Provinssirock en Finlandia. «Ha salido el sol, son las tres de la mañana, y hay todas estas personas encantadoras en este momento dorado. La gente está tirada en el césped, besándose, bebiendo, fumando. Había filas de flores en la parte delantera del escenario de las actuaciones de esa noche. Fue un momento increíble», comentó.

Os dejamos con la canión y el tracklist oficial:

1. Mirror

2. A Cut Inside

3. Vendetta X

4. Give Me Mercy

5. Outer Heaven

6. Knife Through Butterfly Heart

7. Impermanence

8. Under The Midnight Sun