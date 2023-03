Canción: The New Raemon – «Aurora Ocho»

El artista Ramón Rodríguez, o lo que es lo mismo, The New Raemon, presenta Aurora Ocho, un tema inédito que quedó fuera de las sesiones de grabación de La Invasión De Los Cuerpos (BCore Disc, 2008).

Bueno, pues este tema estará incluido en la esperada reedición en vinilo del LP A Propósito de Garfunkel (BCore Disc, 2008). Y hablando de esta reedición, tenéis que saber que habrá dos vinilos diferentes: vinilo negro y vinilo dorado. La única diferencia es que en los vinilos dorados tendrás la posibilidad de tener a The New Raemon en el salón de tu casa. Suena raro, pero mola, ¡eh!

La movida está en que en esta reedición de vinilos dorados habrá un Golden Ticket. O lo que es lo mismo, el papelito que te permitirá poder tener a The New Raemon en tu casa en un concierto acústico e intimísimo. Pa flipar.

Esta reedición celebra el 15 aniversario del disco en cuestión, A Propósito de Garfunkel, que además lleva desde el 2014 descatalogado. Y para celebrarlo, The New Raemon, ofrecerá dos conciertos: uno, el 21 de abril en Barcelona en La [2] de Apolo compartiendo cartel con Leia Destruye. El otro en Madrid, el 23 de abril, en el Teatro Eslava compartiendo cartel con Leia Destruye y con Castro.

Cartel de los dos conciertos por el 15 aniversario de A Propósito de Garfunkel de The New Raemon

Pero no hay que olvidar el motivo de esta noticia… Ya, yo también me he ilusionado con lo del conciertito del Golden Ticket. Pero el motivo es el tema inédito, Aurora Ocho. Que así a lo tonto parece una tontería, pero esta cancioncita inédita narra la historia de la gira que hizo, en 2008, Ramón Rodríguez para presentar sus primeras canciones. A lomos de una Renault Kangoo cargada de cedés y vinilos de su primer disco -sí, A Propósito de Garfunkel, el que cumple el 23 de abril 15 años-, Ramón pasó ese verano por Madrid y Andalucía presentando su disco. Y en ese viaje, Ramón, visitó por primera vez la casa dónde nació su padre, en la calle Aurora de Estepona.

En fin, una preciosidad de canción.