“Flea”: Descubrimos el nuevo zumbido de St. Vincent

St. Vincent ha lanzado su más reciente sencillo, Flea, una pieza que promete ser uno de los temas principales de su próximo álbum All Born Screaming. La canción, que cuenta con la colaboración de Dave Grohl en la batería y Justin Meldal-Johnsen en el bajo, es una audaz exploración de la dependencia emocional, con St. Vincent declarando: «Soy como una pequeña pulga hambrienta / Saltando sobre el cuerpo cálido de alguien».

El sencillo fue anunciado en las redes sociales de la artista el 25 de marzo y lanzado en todas las plataformas tres días después, marcando el segundo adelanto de su séptimo álbum de estudio tras Broken Man.

Los fans pueden esperar una experiencia completa con el lanzamiento de All Born Screaming el 26 de abril, un álbum que, si sigue la línea de Flea, estará lleno de innovación y pasión.

Tracklist de All Born Screaming:

01 Hell Is Near

02 Reckless

03 Broken Man

04 Flea

05 Big Time Nothing

06 Violent Times

07 The Power’s Out

08 Sweetest Fruit

09 So Many Planets

10 All Born Screaming [ft. Cate Le Bon]

St. Vincent: La Evolución de una Visionaria Musical

Desde sus inicios en la escena musical en 2006, St. Vincent, nombre artístico de Annie Clark, ha trazado un camino de innovación y audacia artística. Su discografía es un testimonio de su evolución constante, comenzando con su álbum debut Marry Me en 2007, seguido por Actor en 2009 y Strange Mercy en 2011. Su colaboración con David Byrne en Love This Giant en 2012 mostró su habilidad para fusionar géneros y estilos. El álbum homónimo St. Vincent en 2014 le valió un Grammy al Mejor Álbum Alternativo, consolidando su lugar en la vanguardia musical. Con Masseduction en 2017 y Daddy’s Home en 2021, continuó explorando los límites de la música alternativa. Ahora, con la anticipación del lanzamiento de All Born Screaming en 2024, St. Vincent promete estrenar una nueva y excitante etapa en su brillante carrera.

Si aún no conoces su música, ya puedes sumergirte en la ecléctica y vanguardista discografía de St. Vincent con su playlist de grandes éxitos en Spotify. Desde la intensidad emocional de Your Lips Are Red hasta la electrizante Los Ageless, cada canción es una puerta a la creatividad sin límites de Annie Clark. No esperes más para explorar el rico paisaje musical que St. Vincent ha tejido a lo largo de los años. ¡Dale play y deja que la música te transporte!