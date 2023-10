The Killers lanzan el impactante video de «Your Side Of Town» filmado en Las Vegas

The Killers han compartido el video musical oficial de su reciente sencillo Your Side Of Town, que fue publicado en agosto justo antes de las actuaciones de la banda en el Festival de Reading & Leeds de ese mes.

Co-producida por Stuart Price y Shawn Everett, la canción ahora cuenta con un video en blanco y negro con un ambiente oscuro dirigido por Tim Mattia y filmado en la ciudad natal de la banda, Las Vegas. El video sigue a una bailarina mientras danza en varios lugares, desde una suite de hotel y un casino hasta el icónico Strip de Las Vegas y el desierto. A medida que el video se desarrolla, toma un giro inesperado y escalofriante, revelando un giro siniestro en la historia.

Además del lanzamiento del video, el líder de la banda, Brandon Flowers, reveló recientemente que abandonó el trabajo en un nuevo álbum de The Killers a la mitad de la producción, explicando que no se alineaba con el sonido característico de la banda. En cambio, afirmó que se siente más realizado haciendo música como la del álbum Pressure Machine de 2021.