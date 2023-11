The Killers lanzan «Rebel Diamonds», un álbum recopilatorio con una canción nueva

The Killers acaban de anunciar su primer álbum recopilatorio, titulado Rebel Diamonds. El álbum saldrá a la venta el 8 de diciembre y contendrá 20 canciones de su carrera de 20 años, incluyendo clásicos como Mr. Brightside, When You Were Young y Human, y éxitos recientes como Boy y Your Side Of Town. Además, el álbum incluye una canción inédita llamada Spirit, que promete ser otro himno de la banda.

El álbum ya se puede reservar aquí y si lo haces antes del 27 de noviembre a las 17:00 GMT, recibirás un código de pre-venta exclusivo para la gira que la banda anunciará próximamente para el 2024. No te pierdas esta oportunidad de ver en directo a una de las mejores bandas de rock del mundo.

En el tráiler del álbum, que puedes ver a continuación, el cantante Brandon Flowers dice: «Se dice que lo que se recuerda vive, y nosotros hemos acumulado estadios llenos de recuerdos en los últimos veinte años, suficientes para llenar varias vidas. Veinte canciones por veinte años: Rebel Diamonds».

The Killers han publicado varios álbumes en su trayectoria, desde su debut seminal, Hot Fuss (2004), pasando por Sam’s Town (2006), Day and Age (2008), Battle Born (2012),Wonderful Wonderful (2017), Imploding The Mirage (2020) y su último trabajo, Pressure Machine (2021).

¿Qué te parece este álbum recopilatorio de The Killers? ¿Qué canción te gusta más? ¿Tienes ganas de verlos en concierto? ¡Os dejamos con el Tracklist completo!

1. Jenny Was a Friend of Mine

2. Mr. Brightside

3. All These Things That I’ve Done

4. Somebody Told Me

5. When You Were Young

6. Read My Mind

7. Human

8. Spaceman

9. A Dustland Fairytale

10. Runaways

11. Be Still

12. The Man

13. Caution

14. My Own Soul’s Warning

15. Dying Breed

16. Pressure Machine

17. Quiet Town

18. boy

19. Your Side of Town

20. Spirit