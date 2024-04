Twenty One Pilots siguen presentando su nuevo disco con «Backslide»

El dúo Twenty One Pilots ha lanzado el tercer single de adelanto de su nuevo disco, Backslide, una pieza que marca un hito en su trayectoria musical. Dirigido por el baterista Josh Dun, el videoclip presenta al cantante Tyler Joseph en un bucle al estilo El Día de la Marmota / Groundhog Day, luchando contra la repetición y la complacencia. La letra del coro resuena con fuerza: “No quiero retroceder a donde empecé / No hay posibilidad de que esto lo supere otra vez / Porque siento el tirón, el agua sobre mi cabeza / Fuerza suficiente para una vez más”. Este lanzamiento precede al álbum Clancy, cuya llegada se ha pospuesto una semana para permitir la creación de videoclips para cada pista y ahora se producirá el 24 de mayo a través de Fueled By Ramen.

La Odisea Musical de Twenty One Pilots: De Columbus a la Cima del Mundo

Desde su formación en Columbus, Ohio, en 2009, Twenty One Pilots ha trazado un camino único en el mundo de la música. El dúo, compuesto por Tyler Joseph y Josh Dun, comenzó su aventura con dos álbumes autoeditados, Twenty One Pilots y Regional at Best, que les valieron un contrato con Fueled by Ramen en 2012. Su álbum debut con la discográfica, Vessel, fue un éxito rotundo, con cada canción alcanzando al menos la certificación de oro. Pero fue con Blurryface en 2015 cuando alcanzaron la fama mundial, gracias a éxitos como Stressed Out y Ride. El sencillo Heathens los catapultó aún más, convirtiéndolos en el primer artista alternativo con dos sencillos top diez simultáneos en Estados Unidos. Con una discografía que incluye siete álbumes de estudio y numerosos premios, incluido un Grammy, Twenty One Pilots publicará su próximo álbum, Clancy, el 24 de mayo de 2024.

Puedes descubrir la vibrante discografía de Twenty One Pilots con su playlist de grandes éxitos en Spotify. Desde los himnos rebeldes hasta las melodías introspectivas, cada canción es un viaje por el alma, el ritmo y la poesía de Tyler Joseph y Josh Dun. Haz clic aquí y comienza tu exploración por sus mejores canciones.