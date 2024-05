Ed Sheeran celebra 10 años de X con un concierto épico en Brooklyn

Ed Sheeran no solo es uno de los artistas más exitosos del mundo, sino que también es un maestro de la nostalgia. El pasado 22 de mayo, el cantante británico celebró el décimo aniversario de su icónico álbum X con un concierto especial en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

El show fue una verdadera fiesta para los fans, con Sheeran interpretando el álbum completo de principio a fin, incluyendo algunos clásicos como Photograph, Sing y Thinking Out Loud. Pero la noche también estuvo llena de sorpresas, con el artista desempolvando canciones que no había tocado en años, como Nina y New York, y presentando por primera vez en vivo algunas de las joyas ocultas de X, como Shirtsleeves y Even My Dad Does Sometimes.

El concierto también incluyó algunas versiones de canciones de otros artistas, como Make It Rain de Foy Vance, Lay It All On Me de Rudimental y una conmovedora interpretación de Hallelujah de Leonard Cohen, acompañado por un coro.

La celebración de X no termina con el concierto. El 21 de junio, Sheeran lanzará una edición especial del álbum para conmemorar su décimo aniversario. Esta edición incluirá nueve canciones adicionales que nunca antes habían sido publicadas en vinilo, incluyendo I See Fire y All of the Stars.

El concierto de Sheeran en Brooklyn fue un recordatorio de la importancia de la música en nuestras vidas y de la capacidad de un artista para conectar con su público a través de la nostalgia y la emoción.