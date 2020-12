VIDA Festival suma dos nuevos nombres a su cartel definitivo

La organización del VIDA sigue trabajando con ilusión y optimismo en su séptima edición, que tendrá lugar del 1 al 3 de julio del próximo 2021. En esta línea, el festival presenta dos incorporaciones a su cartel: Rigoberta Bandini y Sam Berridge. Con estos dos artistas, el cartel del VIDA 2021 queda completo, a falta de nuevas incorporaciones de electrónica y dance dentro del marco del Vida Club.



Rigoberta Bandini es el nombre artístico que ha elegido Paula Ribó (actriz, directora, escritora…) para su proyecto musical. Con nueve años la catalana empezó a componer canciones, según ella, con la intención de ser Marisol, un referente bastante anticuado para alguien de su generación, que supuso un gran aliciente en su primer impulso creativo. Confiesa que le gusta escribir canciones para celebrar la vida y para encontrar un punto de comunión entre todos. Este 2020 la artista multidisciplinar se ha convertido en una de las revelaciones del año, con canciones como ‘In Spain We Call It Soledad’ o ‘Too Many Drugs’, que han conseguido colarse entre las más virales de Spotify.



Sam Berridge acaba de publicar su álbum debut en solitario Lost & Found (Vida Records). En él el británico que antes formaba parte del grupo londinense Flyte, hace gala de una elegancia compositiva y un buen gusto que recuerda a los clásicos. A pesar del carácter personal y autobiográfico del proyecto, su sonido sencillo y honesto de cierto carácter nostálgico crea un vínculo inmediato con el público. Estamos sin duda ante un trabajo excepcional en el cual el artista practica un importante ejercicio de introspección del que nos deja formar parte.