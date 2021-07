Frank Carter and The Rattlesnakes presentan su nuevo disco “Sticky” con el single “My Town”

Frank Carter and The Rattlesnakes han anunciado que su nuevo álbum, Sticky, verá la luz este mismo otoño, concretamente el 15 de octubre. Para hacerle la espera más amena a los fans han dejado que escuchemos uno de los temas que incluirá el disco, un nuevo tema llamado My Town.

“El single trata sobre ese momento en el que estás borracho en una parada de autobús a las 3 de la mañana. Sabes que no hay más autobuses, pero te sientas ahí de todos modos porque estás demasiado jodido para descubrir tus opciones. Tu kebab está en el suelo, tienes una Stella en el bolsillo y te despierta un zorrito sucio que se come tus zapatos”, reflexiona Frank Carter sobre su nuevo tema.

Sticky está compuesto por 10 canciones, producidas por el propio guitarrista de la banda Dean Richardson con la colaboración de Bobby Gillespie de Primal Scream, Lynks y Cassyette.

Además, ya tenemos el listado completo de las canciones que formarán parte de este trabajo:

‘Sticky’

‘Cupid’s Arrow’

‘Bang Bang’ (featuring Lynks)

‘Take It To The Brink’

‘My Town’ (featuring Joe Talbot)

‘Go Get A Tattoo’ (featuring Lynks)

‘Off With His Head’ (featuring Cassyette)

‘Cobra Queen’

‘Rat Race’

‘Original Sin’ (featuring Bobby Gillespie)

Asimismo, han anunciado nuevas fechas en España: