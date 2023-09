IDLES anuncian gira europea con fechas en Madrid y Barcelona

IDLES ha anunciado su gira europea más grande hasta la fecha, tras un verano lleno de éxitos en los principales festivales internacionales. Después de dejar su huella en escenarios como el Bilbao BBK Live, Cala Mijas, Electric Picnic, Splendour in the Grass, NOS Alive y muchos más, IDLES dará un salto a los grandes recintos con conciertos programados para el 1 de marzo de 2024 en el WiZink Center de Madrid y el 2 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona. Con su reputación como una de las bandas de rock en vivo más impactantes de la actualidad, IDLES promete ofrecer un espectáculo inspirador, lleno de energía y catártico que conectará a la audiencia de una manera que trasciende el tamaño del lugar. El líder de la banda, Joe Talbot, asegura que están ansiosos por regresar a Europa y compartir su amor a través de cada actuación.

Además de la emocionante noticia sobre la gira, IDLES está trabajando en nueva música antes del lanzamiento de su esperado quinto álbum, sucesor del aclamado Crawler de 2021. También se ha anunciado que el álbum de 2018 Joy As An Act Of Resistance de IDLES será relanzado en vinilo de lujo el 6 de octubre en conmemoración del quinto aniversario de su lanzamiento. Este vinilo especial incluirá ilustraciones intercambiables y presentará dieciséis impresiones artísticas originales de la exposición Joy As An Act Of Resistance.

Las entradas para los conciertos en Madrid y Barcelona estarán disponibles a partir del 22 de septiembre.