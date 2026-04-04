Worldpeace DMT y The Femcels llevarán el desencanto generacional a la pista de baile en Madrid y Barcelona

La escena post-hyperpop londinense vuelve a demostrar que el pop del futuro no es un refugio luminoso, sino un espejo roto donde se refleja una generación que ha dejado de fingir entusiasmo. En ese territorio vibrante y caótico se mueven Worldpeace DMT y The Femcels, dos proyectos que han convertido la euforia amarga en un lenguaje propio. Su música no celebra que todo vaya bien; celebra que ya no queda nada que perder. Ese impulso, tan liberador como inquietante, define un mood generacional donde el poptimism es la última fase del desengaño.

Detrás de Worldpeace DMT está Leo Fincham, mientras que The Femcels son Rowan Miles y Gabriella Turton. Poco más se sabe de ellos, si es que esos son realmente sus nombres. Su identidad se diluye entre capas de ironía, humor absurdo y una estética digital que parece diseñada para esquivar cualquier intento de clasificación. Su electro-pop funciona como un archivo MP3 corrupto descargado en 2010: distorsionado, impredecible, pero extrañamente adictivo. Exponerse a su sonido libera y aturde a partes iguales, como si la música estuviera siempre a punto de romperse.

Con el primer álbum de The Femcels aún reciente y apenas un año después de que Fincham y Miles coincidieran en el disco colaborativo The Velvet Underground & Rowan, ambos proyectos aterrizan en España para dos fechas muy esperadas. El 24 de mayo actuarán en Siroco (Madrid) y el 25 de mayo en LAUT (Barcelona), en una gira coproducida por Primavera Sound y OVAL. Las entradas ya están disponibles en Fever por 16 € más gastos de distribución, una oportunidad única para ver cómo suena el desencanto cuando se convierte en una fiesta que no pide permiso.

Worldpeace DMT: un glitch emocional convertido en identidad

El proyecto de Leo Fincham se ha consolidado como una de las voces más singulares del subsuelo londinense. Su aproximación al pop electrónico combina distorsión, sensibilidad digital y un sentido del humor que desarma cualquier lectura literal. Aunque su discografía es todavía breve, su impacto en la escena post-hyperpop es notable: cada lanzamiento funciona como un collage emocional donde conviven la nostalgia de internet, la ironía generacional y un pulso melódico que nunca se pierde entre el ruido. Su colaboración en The Velvet Underground & Rowan amplió su alcance y confirmó su capacidad para dialogar con otros artistas sin perder su identidad. Worldpeace DMT es, en esencia, un proyecto que convierte la fragilidad en estética y la confusión en energía creativa.

The Femcels: distorsión, ironía y un pop que se ríe del colapso

El dúo formado por Rowan Miles y Gabriella Turton ha irrumpido en la escena con una propuesta que mezcla humor absurdo, sensibilidad digital y un enfoque radicalmente libre del pop electrónico. Su primer álbum ha servido para consolidar una identidad que juega con la ironía como arma estética, construyendo canciones que parecen a punto de desmoronarse pero que siempre encuentran un estribillo memorable entre el caos. Su sonido, deliberadamente roto y cercano a la estética de los archivos defectuosos de la internet temprana, refleja una visión generacional que abraza el colapso con una sonrisa torcida. En directo, The Femcels convierten esa energía en un estallido de intensidad que confirma que su propuesta no es una pose, sino una forma de entender el pop desde la vulnerabilidad y la irreverencia.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.