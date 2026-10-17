El umbral de las mil noticias: El limbo en alta fidelidad

En una época saturada de sobreinformación, pantallas encendidas a medianoche y titulares que se desvanecen en segundos, el estrépito del mundo real parece quedar suspendido en el aire. La música brota exactamente desde ese punto ciego. Inspirado en la parálisis colectiva y el letargo urbano frente al bombardeo digital, In Purgatory se erige como una trinchera sonora del cuarteto londinense World News. El álbum funciona como un lienzo analógico donde la urgencia del asfalto y la melancolía de la rutina colisionan en un limbo de guitarras cristalinas, convirtiendo la incertidumbre contemporánea en una obra que se siente tan atemporal como necesaria.

Las mentes del eco analógico

El nacimiento de esta obra de larga duración se gestó bajo los techos históricos de los RAK Studios en el centro de Londres, un espacio idóneo para capturar la instrumentación orgánica y en directo de la agrupación. El encargado de esculpir esta atmósfera fue el productor Tommy Bosustow, reconocido por sus impecables trabajos previos con actos como mary in the junkyard y Porridge Radio.

Detrás de las consolas, el equipo se dedicó a preservar la pureza instrumental, rematando el proceso en el prestigioso proceso de masterización a cargo de Miles Showell. La llamativa identidad visual que da rostro al disco, repleta de caballos en llamas y figuras circenses, fue creada mediante técnicas mixtas sobre lienzo por la artista @lilives, con un cuidado diseño gráfico rematado por @sunspitter. El disco fue lanzado al mercado el 16 de octubre de 2026.

Del circuito de base a la fábrica de vinilos

El concepto medular del álbum habita en la idea de un purgatorio moderno, un espacio mental de estancamiento donde las personas caminan como autómatas por las calles de Londres pegadas a sus teléfonos. El título sintetiza a la perfección este estado de alienación y espera infinita, una realidad que vemos todos los dias en cualquier espacio público o más privado.

Por su parte, la identidad de la banda arrastra sus propias raíces de transformación: el proyecto dio sus primeros pasos bajo el nombre de Tinman en el circuito de música de base de Brighton. Al trasladarse y evolucionar su sonido, los hermanos Alex Evans (voz principal, guitarra principal) y Rory Evans (bajo) decidieron rebautizar el cuarteto bajo el alias definitivo de World News, reflejando la necesidad de escapar e ironizar sobre el ruido mediático global. Malte Henning (batería) y Jack Tollman (guitarra rítmica) terminan de aunar la formación.

La construcción del sonido del grupo no ocurrió de la noche a la mañana, sino que es el fruto de un trabajo de fondo desde su formación. Tras debutar con el Job and Money EP en 2020 y consolidar su reputación directo a directo, publicaron trabajos clave como Flag With No Pole EP (2023) y Escape EP (2024), además de un inesperado empuje orgánico gracias al éxito masivo de su sencillo The Tinman en las listas virales globales.

Consagrados por la prensa como uno de los nombres a seguir en la escena alternativa británica, el grupo firmó con el sello Pie & Mash Records para publicar su debut oficial, que además inauguró la prestigiosa serie de lanzamientos independientes Made at VF de la histórica plataforma The Vinyl Factory.

La música de World News ha sido descrita como una mezcla de influencias post-punk y new wave con elementos de indie rock

Voces, guitarras y frecuencias entrelazadas

El apartado instrumental del disco destaca por una producción cálida que evoca la era dorada del pop de guitarras de los años 80 y 90, con referencias estéticas que recuerdan los intrincados arreglos de XTC, el brillo melódico de The Smiths y la rítmica nerviosa de Talking Heads. La voz de Alex Evans se despliega con una honestidad desarmante, flotando entre cantos melancólicos y fraseos directos, perfectamente respaldada por armonías vocales que suavizan la tensión general. Las guitarras de jangle pop de Rory Evans y Jack Tollman tejen un tapiz de acordes limpios y texturas funk que cortan el aire con precisión quirúrgica, sostenidas con firmeza por el bajo pulsante y la batería dinámica e hipnótica de Malte Henning.

El tríptico de la alienación: La distopía surrealista en el lienzo

La portada de In Purgatory, minuciosamente concebida por la artista visual @lilives, se despliega ante los ojos del espectador no como un mero envoltorio comercial, sino como una fascinante pintura en técnica mixta sobre lienzo que actúa como el espejo alegórico definitivo del concepto sonoro de la banda. Esta pieza visual evoca de manera directa el caos organizado, el misticismo perturbador y la sátira social descarnada de obras clásicas universales como El jardín de las delicias de El Bosco, pero astutamente reformulada para diseccionar las ansiedades psicológicas y el aislamiento digital del siglo XXI. Lejos de ser una ilustración estática, el lienzo se comporta como un laberinto de microhistorias entrelazadas donde cada trazo al óleo, textura y figura mitológica esconde una cruda metáfora sobre el estancamiento humano en la era de la hiperconectividad. Sin duda, es una portada que merece un analisis de mayor conciencia.

Existe un brillante contraste artístico en el hecho de que un grupo llamado World News (Noticias del Mundo) construya un refugio musical cuyo principal objetivo es distanciarse del caótico ruido mediático exterior.

Las montañas inalcanzables: El horizonte del deseo

En la sección superior del lienzo, una imponente cordillera nevada, abrupta y escarpada, domina el plano de fondo recortándose contra el cielo. Estas cumbres funcionan como una representación visual del imperativo contemporáneo del éxito: las metas hiperbólicas, la productividad implacable y el mito de la autorrealización que la cultura moderna nos empuja a perseguir sin descanso. Son los trofeos intangibles del siglo XXI.

Sin embargo, el verdadero golpe maestro de la composición reside en la llanura blanca y desértica que se extiende a sus pies, separando drásticamente este paisaje idílico de la caótica procesión de los personajes. Este llano actúa como un foso medieval, un vacío insalvable y aséptico que congela la distancia. Es la metáfora perfecta de la alienación: un horizonte idílico que se puede contemplar y desear a través de las pantallas —los perfiles ideales, las vidas perfectas, las falsas promesas de felicidad— pero que, en la realidad física del purgatorio cotidiano, resulta completamente inaccesible. Las cumbres nos miran desde arriba, recordándonos que en este limbo moderno, el deseo está diseñado para mantenerse siempre a una frustrante distancia.

La procesión de caballos: Esclavitud digital y alienación

Los caballos que cruzan y fracturan el lienzo en diferentes direcciones y estados representan el núcleo alegórico más potente, electrizante y desgarrador de toda la obra. En ellos, la artista plasma las dos caras de la misma moneda existencial de nuestra era. Por un lado, observamos la fila ascendente: una hilera de equinos negros y diminutos que asciende fatigosamente hacia las cumbres nevadas. Caminan perfectamente alineados, simétricos y monótonos, desprovistos de cualquier rastro de individualidad. Es la viva imagen de la sumisión y la docilidad; una emulación gráfica de la rutina autómata de la masa laboral urbana, esa marea humana que transita los pasillos del metro y ficha en la oficina cada mañana, encadenada a la inercia de la producción constante y la servidumbre tecnológica.

Por otro lado, el orden establecido salta por los aires en el flanco derecho del lienzo. Allí, varios ejemplares rompen las filas y corren desbocados en una estampida caótica, mientras sus lomos arden en un fuego vivo que desprende un humo denso, negro y asfixiante. Esta sobrecogedora estampa se convierte en la metáfora definitiva del burnout contemporáneo: el síndrome del trabajador quemado y el colapso mental colectivo provocado por la sobreexposición y la autoexigencia. Es, además, el reflejo sónico y visual del propio nombre de la banda, World News; una alerta plástica sobre cómo el bombardeo incesante de titulares trágicos, algoritmos hostiles y notificaciones apocalípticas termina por consumir por dentro nuestra psique, transformando el galope de la vida en una huida desesperada envuelta en llamas.

El circo de las distracciones: El bucle del entretenimiento

Los caballos que fracturan el lienzo en diferentes direcciones y estados representan el núcleo alegórico más electrizante y desgarrador de toda la obra. En ellos, la artista plasma las dos caras de la misma moneda existencial. Por un lado, observamos la fila ascendente: una hilera de equinos negros y diminutos que asciende fatigosamente hacia las cumbres nevadas. Caminan alineados, simétricos y monótonos, desprovistos de cualquier rastro de individualidad. Es la viva imagen de la sumisión; una emulación gráfica de la rutina autómata de la masa laboral urbana, esa marea humana que ficha en la oficina cada mañana, encadenada a la inercia de la producción y la servidumbre tecnológica.

Por otro lado, el orden establecido salta por los aires en el flanco derecho del lienzo. Allí, varios ejemplares rompen filas y corren desbocados en una estampida caótica, mientras sus lomos arden en un fuego vivo que desprende un humo denso y asfixiante. Esta sobrecogedora estampa se convierte en la metáfora definitiva del burnout contemporáneo: el síndrome del trabajador quemado y el colapso mental colectivo provocado por la sobreexposición a las catástrofes diarias. Es el reflejo sónico y visual del propio nombre de la banda, World News; una alerta sobre cómo el bombardeo incesante de titulares trágicos y notificaciones apocalípticas termina por consumir por dentro nuestra psique, transformando el galope de la vida en una huida desesperada envuelta en llamas.

El bufón y las sombras: El control y el autoengaño

En la esquina inferior izquierda del lienzo, la composición nos arroja una de sus figuras más enigmáticas y perturbadoras: un hombre ataviado con un gorro de bufón de estridentes tonos amarillos que tira con firmeza de una cadena. El metal sujeta a varias criaturas oscuras, deformes y abstractas que se retuercen a sus pies. Esta escena funciona como una radiografía del cinismo contemporáneo y el autoengaño refinado. El bufón somos nosotros mismos intentando domesticar y pasear en público a nuestros demonios más íntimos, las neurosis y las ansiedades cotidianas que genera la vida en la gran ciudad. Al vestirnos con la máscara de la ironía o la comedia ligera, pretendemos mostrar al entorno que tenemos las riendas de nuestra salud mental, exhibiendo nuestros traumas en sociedad como si fuesen mascotas inofensivas, cuando en realidad somos esclavos de la misma cadena.

En definitiva, la obra pictórica de @lilives consigue plasmar un purgatorio tan costumbrista como marcadamente surrealista. Se trata de un microcosmos bellamente caótico donde conviven el pánico existencial, el entretenimiento absurdo de consumo rápido, la desconexión absoluta con los ritmos naturales y ese constante caminar colectivo hacia ninguna parte. Un lienzo brillante que abandona los discursos condescendientes para transformarse en el envoltorio visual idóneo de In Purgatory: el reflejo estético exacto para las canciones analógicas, urgentes y descarnadas de World News.

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El disco demuestra que grabar en directo usando procesos puramente analógicos y prensar en vinilos de alta calidad como el EMI 1400 de The Vinyl Factory, sigue ofreciendo una calidez humana inigualable

Diario del purgatorio: La inercia del día a día

La inmersión sonora abre fuego a través de las notas refrescantes de Frog, una pieza que funciona como el bautismo rítmico del álbum; su bajo pulsante y descarado marca una destreza técnica que sacude de inmediato el letargo del oyente. Esta energía nos conduce directamente a Don’t Want to Know, una brillante y cruda radiografía lírica sobre la evasión colectiva. Impulsada por riffs pegajosos de herencia ochentera, la canción expone nuestra alarmante capacidad para ignorar las crisis externas con tal de proteger una frágil e individual paz mental.

Ese contraste estalla con fuerza en Everything Is Coming up Roses, una pieza de indie pop cinemático que brilla con un esplendor analógico impecable. Aquí, el optimismo deja de ser un refugio esperanzador para convertirse en un chiste de mal gusto; el mantra de que «todo va de maravilla» se transforma en una ironía mordaz frente a las secuelas de una pérdida irreparable, retratando la cobardía de una sociedad que prefiere los consuelos vacíos antes que mirar de frente a la verdad.

El clímax conceptual de esta primera mitad se alcanza en la vibrante y pantanosa Vinegar Swimming Pool, el corte más oscuro, pesado y bailable de la producción. A través de stabs de guitarra funk de tono agudo y una base rítmica inamovible, el grupo se desata sus pedales de distorsión para dar forma a una potente metáfora existencial: esos momentos sombríos de la depresión y el desamor en los que avanzar se siente, literalmente, como intentar nadar en una densa piscina de vinagre. Tras esa densa descarga de distorsión y ganchos vocales casi hipnóticos, el bloque se clausura buscando una tregua emocional mediante la desgarradora y desnuda calidez de I Don’t Hate You, un bálsamo acústico que acepta el fin de las cosas sin rencores estériles.

Diario del purgatorio: Destellos en la desconexión digital

El segundo tramo del viaje fractura la inercia anterior para adentrarse en terrenos mucho más expansivos y reflexivos. La andadura se reanuda con los ambiciosos pasajes instrumentales de Classical Music, una pieza que hipnotiza mediante complejas arquitecturas de guitarras entrelazadas. Sin embargo, el letargo dura poco; la urgencia rítmica muerde de nuevo en Sidestep, una de las composiciones más recientes y eléctricas del cuarteto —escrita apenas unos días antes de encerrarse en el estudio—, donde las metáforas impactan directas como una bala: «Te diriges a la tumba. Dirígete a la luz. No es demasiado tarde para una pelea».

Ese pulso combativo se diluye de inmediato en el existencialismo minimalista de The Way It Goes, un corte rescatado de las maquetas crudas del confinamiento de 2020 que arrastra un mensaje desasosegante y mordaz: «Esta vida la compré a un traficante (…) Ahora ya sabes cómo se siente». Ya en la recta final, la pista homónima Purgatory atrapa al oyente en un océano de texturas envolventes, funcionando como el preámbulo perfecto para la poética melancolía de Wet, Dry, I Can’t Fly, antes de sellar el álbum de forma majestuosa a través de la catarsis psicodélica de casi siete minutos que corona Look Inside My Mind.

Un testimonio imborrable en el lienzo del presente

In Purgatory no debe leerse simplemente como una recopilación fortuita de canciones nacidas en un periodo de incertidumbre mundial, sino como un manifiesto físico, sonoro y conceptual sobre lo que significa buscar la autenticidad humana en un entorno saturado de pantallas y algoritmos anestésicos. En un panorama musical actual que a menudo abusa de la cuantización perfecta, las voces artificiales y la comodidad del software, el cuarteto londinense decide rebelarse a través de la honestidad.

Al rechazar de pleno las tendencias de producción plásticas y manufacturadas para optar por el sudor, el crujido de la madera, la vibración del metal y el calor de las válvulas de unos músicos tocando juntos y mirándose a los ojos en una habitación de los RAK Studios, la banda logra su cometido más ambicioso: hacernos sentir algo real.

Con este lanzamiento, World News ha facturado un debut formidable, maduro y adictivo. Una obra que no solo rescata la rica y nerviosa herencia del rock de guitarras británico de finales del siglo pasado, sino que la inyecta con descaro y urgencia directamente en las venas del panorama contemporáneo. El purgatorio del que hablan puede que esté abarrotado de pantallas frías y rutinas autómatas, pero mientras bandas como esta sigan encendiendo los amplificadores, siempre habrá un refugio analógico donde guarecerse del ruido del mundo.

Escucha aquí «In Purgatory» de World News