Un plató de concurso de los ochenta, dos concursantes rivales y David Byrne con traje y micrófono de presentador. Así es el vídeo del remix de “expectations”, la canción de Olivia Rodrigo que desde el jueves 15 de octubre canta a dúo con Chappell Roan. Es la primera vez que Roan aparece como artista invitada en una canción ajena, y el remix de “expectations” lo produce Dan Nigro, el hombre que está detrás de los discos de las dos.

La canción original está en you seem pretty sad for a girl so in love, el tercer disco de Rodrigo, publicado en junio. Llegó al número uno del Billboard 200 con 485.000 unidades en su primera semana, la mejor salida de una artista en solitario en lo que va de año. El remix sale también en formato físico, en ediciones limitadas en vinilo de siete pulgadas, CD y casete en la tienda de la cantante.

El remix de “expectations”, un concurso con David Byrne de presentador

El videoclip lo dirige Bardia Zeinali y lo monta como un programa ficticio, The Big Expectations Show, en el que Rodrigo y Roan compiten con varios personajes. David Byrne es Johnny Johnson, el presentador: suelta unas frases antes de que arranque la música y hace playback de algún verso hacia la mitad. Nigro aparece como invitado especial. Byrne no es un fichaje de última hora. Ya había salido por sorpresa a cantar con Rodrigo en el Governors Ball de 2025, y lleva tiempo disfrutando de un papel de padrino del pop joven que hace veinte años nadie le habría imaginado.

Lo de Roan y Rodrigo viene de más lejos. Roan fue telonera de la gira de GUTS en 2024, justo antes de explotar con The Rise and Fall of a Midwest Princess, y este verano actuó en Daisy Chain Fields, el festival que Rodrigo organizó en Irvine (California) y que recaudó 20 millones de dólares para diez organizaciones benéficas. Es la colaboración más lógica del pop estadounidense de esta década y, justo por eso, llega tarde: hace dos años habría sido un acontecimiento, y hoy suena más a regalo para fans con formato de coleccionista.

Fechas y entradas de Olivia Rodrigo en España

La gira The Unraveled Tour, que ya ha vendido más de un millón de entradas, llega al Palau Sant Jordi de Barcelona el 1 y el 2 de mayo de 2027, con Die Spitz de teloneras. Las entradas salieron a la venta en mayo en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Olivia Rodrigo, después de “drivers license”

Rodrigo venía de la televisión de Disney cuando “drivers license” se convirtió, en enero de 2021, en una de las canciones más escuchadas del año. SOUR (2021) le dio tres Grammy, y GUTS (2023) confirmó que detrás de la balada de ruptura había alguien que se crió con el pop-punk y con las guitarras de los noventa. Con su tercer disco ha seguido ampliando el círculo, como demostró el descarte “Serena Joy”, y en el vídeo de “expectations” se ha rodeado de una invitada de su generación y de un veterano de Talking Heads que, a sus 74 años, parece pasárselo mejor que nadie.

▶ “expectations (Remix)” — Olivia Rodrigo con Chappell Roan | 15 de octubre de 2026 | Geffen Records

¿Os gustaría que Chappell Roan apareciera por sorpresa en alguna de las dos noches del Palau Sant Jordi?

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