Veintitrés años y media ciudad separan a los dos protagonistas de “Chiltern Firehouse .”, con el punto final incluido, como todo lo que publica fakemink. El rapero de Ilford nació en 2005, cuando Skepta ya rimaba en el grime de Tottenham, y este viernes 16 de octubre han publicado juntos el nuevo single de fakemink, “Chiltern Firehouse .”, con videoclip. El título viene del hotel de Marylebone donde se esconden los famosos de Londres, un sitio que ninguno de los dos frecuentaba cuando empezó.

La producción la firman el propio fakemink, Angelus y Musa. Empieza como una canción de fakemink de las de siempre, voz baja y base neblinosa, hasta que entra Skepta y el tema pasa a ser otra cosa. Se conocieron este año en el festival CLOUT de Varsovia y comparten además la nueva campaña de Stone Island, así que la colaboración tenía algo de inevitable.

“Chiltern Firehouse .”, el single de fakemink que junta dos generaciones del rap londinense

Lo interesante del cruce es lo poco que se parecen. fakemink viene del underground que creció en internet después de la pandemia, más cerca del cloud rap y de la estética de Ecco2k (con quien grabó “Makka”) que del drill o el grime que definieron el rap británico de la década pasada. Skepta es justo eso que vino antes: el MC que llevó el grime de las radios piratas al Mercury Prize con Konnichiwa (2016).

Que sea el veterano quien se acerque al chaval, y no al revés, dice mucho del momento de los dos. fakemink publicó en mayo Terrified, su primer disco de estudio, en EtnaVeraVela, y se ha convertido en una de las caras más comentadas del nuevo rap de Londres, también para quienes no lo soportan. Skepta, a sus 44 años, lleva tiempo abriendo su música hacia el club. Para el primero es un sello de legitimidad. Para el segundo, una forma de no quedarse mirando a la generación siguiente desde el palco. Sale ganando más Skepta.

El single llega tres semanas antes de The Fork and Knife, el disco que Skepta publica el 6 de noviembre en Big Smoke y Epic, y que ya presentó con “Innocent Smile”, junto a Chase & Status y Suggs, como os contamos a principios de mes. No se ha dicho si “Chiltern Firehouse .” estará en él.

¿Quién es fakemink, el chaval de Ilford?

Vincenzo Bhatia empezó a publicar como fakemink siendo adolescente, desde Ilford, en el este de Londres. A finales de 2023 sacó London’s Saviour, y en 2025 “Easter Pink”, una mezcla de bloghouse y cloud rap, lo sacó del circuito de SoundCloud. Desde entonces ha grabado con EsDeeKid, Fimiguerrero o Ecco2k, publicó en enero el EP The Boy Who Cried Terrified y en mayo su primer álbum. Le gusta la provocación (se ha llamado a sí mismo «el Eminem del underground británico»), pero su música es más frágil de lo que sugieren sus entrevistas. Con Skepta al lado, por primera vez le escuchará gente que nunca ha abierto SoundCloud.

▶ “Chiltern Firehouse .” — fakemink con Skepta | 16 de octubre de 2026 | Sello por confirmar

¿Creéis que fakemink acabará colándose en el disco de Skepta?

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