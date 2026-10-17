En mayo, en un directo de Substack, Billy Corgan contaba que tenía una canción nueva grabada con Butch Vig al 98 %, con un destino que todavía no podía desvelar. El destino era Panem. “Black Stars”, el nuevo single de The Smashing Pumpkins, forma parte de la banda sonora de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (en España, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha), y salió el viernes 16 de octubre con videoclip. Es la primera vez que el grupo trabaja con Vig desde Siamese Dream (1993).

La película, dirigida por Francis Lawrence, llega a los cines el 20 de noviembre, y su disco, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album), una semana antes, el 13 de noviembre, en MCA. Lo produce Dave Cobb y reúne a 29 artistas de géneros muy distintos, entre ellos Noah Kahan.

Smashing Pumpkins y “Black Stars”: el reencuentro con Vig

La invitación pilló a Corgan en mitad de un disco en solitario. Según la nota del lanzamiento, fue él quien llamó a Vig para que le ayudara a elegir qué canción encajaba mejor en el mundo de la película. La grabaron sobre todo en los Chaplin Studios de Los Ángeles y la terminaron en Chicago, la ciudad donde todo empezó.

Vig coprodujo Gish (1991) y Siamese Dream, los dos discos que definieron el sonido del grupo antes de Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995). Entre medias produjo Nevermind, de Nirvana, y después formó Garbage. Treinta y tres años sin coincidir en un estudio son muchos, y que haya hecho falta una franquicia juvenil para juntarlos otra vez dice bastante de cómo funciona hoy el negocio. Aun así, para quien creció con “Today” y “Cherub Rock”, es probablemente la mejor noticia de los Pumpkins en mucho tiempo.

Tampoco es la primera vez que Corgan pone música a un taquillazo. En 1997, “The End Is the Beginning Is the End” sonaba en Batman y Robin, una película que casi nadie defiende, y acabó ganando el Grammy a la mejor interpretación de hard rock. La comparación es inevitable, y “Black Stars” tiene a su favor algo que aquella no tenía: a Vig detrás de la mesa.

La canción ya suena en los conciertos de la gira norteamericana del grupo por pabellones. En Europa, el último paso de Corgan fue el espectáculo orquestal dedicado a Mellon Collie, con el que tenía fecha en Madrid en septiembre.

Chicago, 1988: así empezaron The Smashing Pumpkins

Billy Corgan y James Iha fundaron The Smashing Pumpkins en Chicago en 1988, y con D’arcy Wretzky y Jimmy Chamberlin pasaron del circuito independiente a ser uno de los grandes nombres del rock alternativo de los noventa. Siamese Dream los sacó del underground y Mellon Collie, un doble disco con “1979” y “Bullet with Butterfly Wings”, los convirtió en fenómeno de masas. Se separaron en 2000, Corgan los resucitó en 2007 con Zeitgeist, y desde la vuelta de Iha y Chamberlin en 2018 han publicado la ópera rock Atum (2023) y Aghori Mhori Mei (2024), un regreso a las guitarras de su primera época. Tiene sentido que, con ese giro hacia atrás, el siguiente paso fuera volver a llamar a quien les dio forma en el estudio. En 2019 los vimos en el Mad Cool.

▶ “Black Stars” — The Smashing Pumpkins | 16 de octubre de 2026 | MCA

¿Debería Corgan aprovechar el reencuentro y grabar con Butch Vig un disco entero?

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