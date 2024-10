Chappell Roan, cuyo nombre real es Kayleigh Rose Amstutz, nació el 19 de febrero de 1998 en Willard, Missouri. Desde temprana edad, mostró un gran interés por la música, comenzando a tocar el piano y a componer sus propias canciones. En 2015, subió su primera canción original, Die Young, a YouTube, lo que llamó la atención de Atlantic Records, con quienes firmó poco después. En 2017, lanzó su primer EP, School Nights. Sin embargo, fue su sencillo de 2020, Pink Pony Club, el que marcó un punto de inflexión en su carrera, destacándose por su estilo synth-pop influenciado por los años 80 y principios de los 2000. Tras ser despedida de Atlantic Records, continuó lanzando música de manera independiente hasta que en 2023 publicó su álbum debut, The Rise and Fall of a Midwest Princess, bajo Island Records. Este álbum, aunque no fue un éxito comercial inmediato, ganó un seguimiento de culto y fue incluido en varias listas de los mejores álbumes del año.

Discografía de Chappell Roan

School Nights (2017)

The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023)

