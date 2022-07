Kate Bush podría haber ganado más de 2 millones de dólares tras sonar su «Running Up That Hill» en la cuarta temporada de Stranger Things

Como estamos pudiendo comprobar últimamente, que una tus canciones sea elegida para una de las series o películas más exitosas del momento puede ser realmente lucrativo para el artista. Posiblemente, Kate Bush no esperaba el resurgir de popularidad e ingresos que le ha supuesto la importante presencia de su canción Running Up That Hill en la cuarta temporada de Stranger Things. Según la web Luminate, este re-descubrimiento de su canción de 1985 ha podido generarle unos ingresos de alrededor de 2,3 millones de dólares para Kate Bush, que al ser la dueña de los derechos de sus grabaciones, al final es la principal beneficiaria este gran negocio.

Recordemos que, desde que el tema sonase en uno de los momentos álgidos de la popular serie, la canción de Bush ha seguido batiendo récords, y ha alcanzado el número 1 en países como Australia, Nueva Zelanda y Suiza. Impresionante, ¿verdad?

Sobre Kate Bush

Dueña de un color de voz único y de un estilo lleno de eclecticismo, Kate Bush es una de las referencias del pop británico más aventurado. Influencia fundamental de artistas como PJ Harvey o Björk, Bush es una de las mujeres de mayor éxito en la historia de las listas del Reino Unido y ha dado forma a una música tan atrapante como compleja. Con su registro de soprano e influencias de pop, rock, folk y música clásica, sus canciones pueden ser bailables, apagadas, coloridas y misteriosas. Música concebida como una obra de arte.

Fuente: Apple Music

Discografía de Kate Bush

The Kick Inside (1978)

Lionheart (1978)

Never for Ever (1980)

The Dreaming (1982)

Hounds of Love (1985)

The Sensual World (1989)

The Red Shoes (1993)

Aerial (2005)

Director's Cut (2011)

50 Words for Snow (2011)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

