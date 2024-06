Lava La Rue y Audrey Nuna dan rienda suelta a su talento en “Poison Cookie”

Tenemos nueva colaboración en el horizonte. Lava La Rue y la artista coreano-americana Audrey Nuna han unido fuerzas en la nueva canción Poison Cookie. Este tema forma parte del anticipado álbum debut de Lava La Rue, STARFACE, y promete ser un hit resonante en la industria.

Poison Cookie destaca por su sonido distintivo que, según Lava La Rue, podría haber formado parte de la banda sonora de la película Scott Pilgrim vs. the World. La conexión entre ambos artistas surgió de una admiración mutua y la casualidad de que el álbum de Audrey Nuna del 2021 fuera el único disponible durante un largo viaje en coche, lo que llevó a La Rue a preguntarse: “¿por qué no colaboramos en mi álbum?”.

El lanzamiento de STARFACE se celebrará con una mini-gira por el Reino Unido, titulada ‘STARFACE… Live On Earth’. Los fans podrán disfrutar de actuaciones en ciudades como Manchester, Birmingham, Bristol y Londres durante octubre y noviembre de 2024.