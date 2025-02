Lil Wayne confirma el lanzamiento de «Tha Carter VI» para junio de 2025

Lil Wayne ha desvelado la esperada fecha de lanzamiento de su próximo álbum, Tha Carter VI. Este nuevo trabajo verá la luz el 6 de junio de 2025, según ha confirmado la discográfica Universal Music Group.

El anuncio llega después de que Lil Wayne, nombre real Dwayne Carter Jr., sorprendiera a sus seguidores al declinar su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, teniendo en cuenta que se celebra en su ciudad natal. Kendrick Lamar encabezará el evento este domingo 9 de febrero, acompañado por SZA como invitada especial. La controversia surgió cuando se supo que Lil Wayne no fue considerado para el espectáculo, lo que llevó a figuras como Birdman, Drake y Nicki Minaj a expresar públicamente su descontento.

El anuncio de Tha Carter VI se hizo a través de un ingenioso anuncio de Cetaphil, que jugó con la decepción del rapero al no ser seleccionado para el Super Bowl, utilizando el lema: «We’re all a lil sensitive». En el video, se ven referencias al número seis y al 25, que finalmente revelan la fecha de lanzamiento del álbum.

El próximo álbum es la sexta entrega de la serie Tha Carter, que comenzó en 2004. El anterior, Tha Carter V, se lanzó en 2018. Además, Lil Wayne ha colaborado recientemente en el remix del éxito viral de LiAngelo Ball, Tweaker, demostrando su continua relevancia en la industria.

Lil Wayne: De prodigio del rap a leyenda de la industria musical

Lil Wayne, nacido como Dwayne Michael Carter Jr., comenzó su carrera musical a una temprana edad, firmando su primer contrato discográfico con Cash Money Records a los 9 años. Su debut en solitario llegó en 1999 con Tha Block Is Hot, que alcanzó el estatus de platino y consolidó su posición en la escena del rap.

El verdadero salto a la fama mundial llegó con la serie de álbumes Tha Carter. Lanzado en 2004, Tha Carter mostró la madurez artística de Lil Wayne y fue seguido por Tha Carter II en 2005 y Tha Carter III en 2008, este último ganando el premio Grammy al Mejor Álbum de Rap y presentando éxitos como Lollipop y A Milli.

A lo largo de su carrera, Lil Wayne ha lanzado más de una docena de álbumes de estudio, incluyendo Rebirth (2010), un experimento con el rock, y I Am Not a Human Being (2010) y su secuela en 2013. Su capacidad para reinventarse y colaborar con artistas de diversos géneros ha sido clave para su longevidad en la industria.

Además de su discografía, Lil Wayne es conocido por su prolífica producción de mixtapes y su influencia en la cultura del hip-hop. Ha sido mentor de artistas como Drake y Nicki Minaj, quienes han citado su influencia en sus propias carreras.

Con el anuncio de Tha Carter VI, los fans de Lil Wayne esperan otro capítulo innovador en su ya ilustre carrera, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes del rap.

