MGMT se une a Christine And The Queens en el nuevo single «Dancing In Babylon»

A pocos días de lanzar su nuevo álbum Loss Of Life, el dúo estadounidense MGMT ha compartido una última canción adelanto, Dancing In Babylon, en la que colabora el artista francés Christine And The Queens. Se trata de una balada que combina la psicodelia pop de MGMT con la voz grave y sensual de Chris, creando una atmósfera de ensueño y resistencia.

El tema viene acompañado de un videoclip dirigido por Ray Tintori, quien ha trabajado con MGMT desde sus inicios. En él, vemos a los músicos vestidos con trajes de soldados futuristas, bailando entre flores y explosiones, en una escena que recuerda a la película El árbol de la vida. Según explicaron Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser, el video fue un “asunto prodigioso” que requirió “operar en seis dimensiones a la vez”. Por su parte, Chris dijo que le encantó la “libertad y el talento” de MGMT y que se sintió “invitado a su genial y original galaxia”.

Loss Of Life saldrá a la venta el 23 de febrero a través de Mom + Pop. Se trata del sexto álbum de estudio de MGMT, que sigue a Little Dark Age de 2018.