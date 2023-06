Nuevo EP: Bloc Party – «The High Life»

Bloc Party continúa sorprendiendo a sus fanáticos con emocionantes novedades musicales. La banda británica ha anunciado el lanzamiento de su nuevo EP titulado The High Life, el cual estará disponible a partir del 21 de julio a través de Infectious/BMG. Este esperado proyecto incluirá los sencillos previamente lanzados High Life y Keep It Rolling, este último cuenta con la colaboración de KennyHoopla, en lo que representa la primera incursión colaborativa de la banda.

La unión explosiva: Bloc Party y KennyHoopla

La unión de fuerzas entre Bloc Party y KennyHoopla es un verdadero acontecimiento en la escena musical. El líder de la banda, Kele Okereke, expresó su admiración por el talento de Kenny y no dudó en aprovechar la oportunidad de trabajar con él en el estudio. Este encuentro creativo ha dado como resultado una fusión de estilos que promete cautivar a los oyentes con su energía y originalidad.

Continuando el viaje musical: Bloc Party tras Alpha Games

Después del lanzamiento de su álbum del año pasado, titulado Alpha Games, Bloc Party ha estado ocupado escribiendo nueva música. Kele Okereke, vocalista y líder de la banda, se muestra entusiasmado por este nuevo capítulo en la trayectoria musical del grupo. La exploración de nuevos horizontes y la experimentación con diferentes sonidos han sido una constante en la carrera de la banda, y este EP promete ser una muestra más de su evolución artística.

Un legado musical en evolución

En resumen, Bloc Party continúa dejando huella en la industria musical con su innovación y espíritu vanguardista. The High Life es el siguiente capítulo en la historia de esta aclamada banda, que promete conquistar nuestros oídos y mantenernos emocionados ante cada nota. Preparémonos para dejarnos llevar por la exuberancia de este EP y sumergirnos en un viaje sonoro sin igual.