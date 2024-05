Oasis celebra el 30º aniversario de «Definitely Maybe» con una lujosa reedición

El álbum debut de Oasis, Definitely Maybe, cumple 30 años este 2024, y para celebrarlo, la banda ha anunciado una lujosa reedición que incluye grabaciones y tomas inéditas de las sesiones de grabación del álbum.

La reedición, que se lanzará el 30 de agosto a través de Big Brother Recordings, estará disponible en una variedad de formatos, incluyendo un disco de vinilo de 4LP de edición limitada, un CD doble de lujo, vinilos de colores exclusivos y otros formatos.

Las grabaciones inéditas ofrecen a los fans una mirada fascinante al proceso creativo detrás de Definitely Maybe. Incluyen tomas de las sesiones originales de grabación en Monnow Valley Studios, así como otras descartadas de los Sawmills Studios en Cornwall.

«Las grabaciones de Monnow Valley y las tomas descartadas de Sawmill, ahora desenterradas por primera vez, ofrecen una comprensión nueva y convincente del proceso que condujo al artículo terminado», dice una descripción de la reedición. «Con sus bordes crudos y su energía inquieta, Definitely Maybe siempre sonó como un álbum que había llegado completamente formado, sin embargo, las versiones recién reveladas brindan a los fanáticos una nueva perspectiva fascinante del álbum; demostrando la autoconfianza que impulsó los primeros años de Oasis y la determinación que se necesitó para crear su debut».

La reedición también incluye nuevas ilustraciones del diseñador de arte original Brian Cannon y del fotógrafo de la portada original Michael Spencer Jones, así como nuevas notas de portada del jefe de Creation Records, Alan McGee, y el periodista Hamish MacBain.

Definitely Maybe fue lanzado originalmente en 1994 y se convirtió en el álbum debut más vendido de todos los tiempos en ese momento. También es el segundo álbum más reproducido de la década de 1990 en el Reino Unido, solo superado por su sucesor, (What’s the Story) Morning Glory? (1995).

Para celebrar el 30 aniversario del álbum, Liam Gallagher se embarcará en una gira especial por el Reino Unido e Irlanda Definitely Maybe el próximo mes. También tocará el álbum completo cuando sea el cabeza de cartel del Reading & Leeds en agosto.