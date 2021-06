Roger Taylor, mundialmente conocido por ser el baterista de Queen, acaba de anunciar la salida de su nuevo disco Outsider el próximo 1 de octubre, el primero con material nuevo desde Fun On Earth en 2013. Gran parte del mismo ha sido grabado durante el confinamiento y muestra a un Taylor en estado de ánimo reflexivo: “Tuve un impulso creativo y de repente me encontré con un álbum, algo que me encantó. ¡Fue una sorpresa!”.

La instrumentación de Outsider es interpretada casi en su totalidad por el propio Taylor e incluye una gran sorpresa cargada de adrenalina con una canción clásica, pero novedosa, de 1965. Como compositor de algunos de los mayores éxitos de Queen como “A Kind of Magic”, “Radio Ga Ga”, “I’m In Love With My Car”, “Sheer Heart Attack” y “These Are the Days of Our Lives”, Taylor ha aprovechado para anunciar además gira en solitario por Reino Unido coincidiendo con la salida del disco en octubre, en la que cantará temas propios y de Queen.

La leyenda del rock actuará con una banda especial para la gira, compuesta por el teclista de Queen + Adam Lambert, Spike Edney, el batería de apoyo Tyler Warren, además del guitarrista Jason Falloon, el teclista de Goldfrapp Angie Pollock y el bajista Charlie Jones.