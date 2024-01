Russian Red regresa con nuevo álbum en 2024

Russian Red regresa con aires renovados en 2024. La artista madrileña afincada en Los Ángeles vuelve a la industria musical. Su relación con esta industria es complicada, pero al final gana su pasión por crear y componer le lleva a volver tras 10 años de silencio. Y lo celebramos.

Sonido Muchacho, sello discográfico con alta capacidad para tener en su rooster a lo mejor de lo mejor fichó a Lourdes Fernández a lo largo de 2023. Ahora, presenta disco nuevo y gira de presentación. Es cierto que últimamente ha potenciado su carrera como actriz, participando en Ramona, película dirigida por Andrea Bagney (2022) y la serie de Netflix Un cuento perfecto (2023). Pero ha vuelto por la puerta grande.

Todo lo que sabemos sobre el nuevo álbum de Russian Red

Volverme a enamorar saldrá el próximo disco de la artista madrileña. Será íntegramente en español y éste es el track list previsto:

Me gustan todos los chicos

No entiendo nada

Intelectual sexual

This is un volcán

Una fresa

La última vez

Tus putos labios

Yo me invento

Además, este lanzamiento viene con gira y aquí tenemos las fechas de presentación:

Seguiremos muy pendientes de estos pequeños grandes pasos de Russian Red en 2024.