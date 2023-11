The 1975 lanzan un álbum en vivo y anuncian una edición en vinilo

La banda británica The 1975 acaba de publicar un álbum en vivo titulado At Their Very Best, que recoge su actuación en el Madison Square Garden de Nueva York el 7 de noviembre de 2022. Además, han anunciado que el álbum saldrá en formato de doble vinilo transparente el 24 de noviembre.

El álbum en vivo incluye la mayoría de las canciones de su último disco Being Funny In A Foreign Language, así como algunos de sus grandes éxitos. Puedes escucharlo ya en las plataformas de streaming o comprarlo en vinilo por 26 libras. También puedes ver el concierto completo en vídeo, que fue lanzado como una película exclusiva de Amazon Prime.

El concierto en el Madison Square Garden fue, desde luego, una noche memorable para The 1975 y sus fans. Paralelamente a este lanzamiento, la banda también ha anunciado una gira por el Reino Unido y Europa para 2024 llamada Still At Their Very Best, que incluirá cuatro conciertos en el O2 de Londres.

En septiembre, el líder de la banda, Matty Healy, aseguró a sus fans que la banda no se separaba, después de que se anunciara que se tomarían un “descanso indefinido” después de terminar su gira mundial.