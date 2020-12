Los conciertos en streaming han llegado para quedarse, al menos mientras la pandemia global nos impida disfrutar de la música en vivo en las salas. Cada vez empieza a ser más habitual que una banda anuncie una gira que, en vez de fechas y ciudades, incluye únicamente diversos horarios para seguirlo desde las diferentes partes y husos horarios del planeta.

The Hives, la banda de rock sueca, ha anunciado hoy su primera gira virtual, The World’s First World Wide Web World Tour, que tendrá los siguientes pases:

21 de enero a las 20h CET: Berlín

22 de enero a las 20h GMT: Londres

23 de enero a las 19h ET: Nueva York

28 de enero a las 21h AEDT: Sídney

29 de enero a las 20h BRT: Sao Paulo

30 de enero a las 20h CET: Estocolmo

Las entradas para todas las fechas ya están a la venta en livenation.es. El grupo tocará cada día para diferentes ciudades desde Suecia. Además de acceder al concierto Live Stream, los fans podrán enviar mensajes de audio que serán reproducidos en tiempo real por la banda, llamar telefónicamente en directo o votar por una selección de canciones que se incluirá en el setlist de cada concierto, entre otras sorpresas.

“Debido a las circunstancias actuales que estamos viviendo, nos hemos encontrado con un severo déficit de rock & roll, y esto tiene que cambiar. Rockeros del mundo, estamos deseando tocar para vosotros, y no queremos otro concierto Live Stream íntimo en chándal desde el salón de casa. Con virus o sin virus, ¡seguimos en el mundo del directo!

Queremos tocar en lugares y para personas particulares, no para todo el mundo a la a vez. ¡Queremos ir de gira!

En esta gira virtual, tocaremos en directo para cada ciudad, lo que significa que tocaremos a las 6 de la mañana para alguna ciudad desde un búnker herméticamente sellado y a prueba de virus en Suecia.

Lo único que nos falta eres tú, el público. Y queremos que te involucres.”

¿Aceptas la invitación de The Hives?