The Parrots y C.Tangana unen fuerzas en su nuevo single “Maldito”

The Parrots han publicado su primera canción íntegramente en español junto a C. Tangana, titulada Maldito.



Maldito tiende un puente entre el garage rock festivo y bailable que han popularizado The Parrots y una nueva y más fresca visión sonora, que toma del post punk y del pop y augura grandes planes en el futuro inmediato. Producida por Tom Furse (miembro de The Horrors) y mezclada por Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Weezer), la canción experimenta con paisajes sonoros más modernos y con estribillos con auto tune, mientras que la letra juega con la idea del paso del tiempo y la sensación agridulce de una separación.



El videoclip ha sido dirigido por Rogelio y producido por Canadá. “Creemos que el video de Maldito es más una película que un videoclip”, dicen The Parrots. “Rodarlo fue una experiencia increíble y nos hizo descubrir que nos encanta actuar”. El resultado es un viaje alegórico y visualmente impecable que combina el sentido del humor con la emoción y la ternura de una manera magistral.



Puedes escuchar Maldito aquí y ver el videoclip a continuación.