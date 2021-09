The Parrots estrenan su nuevo single “It’s Too Late To Go To Bed”

Tras el éxito rotundo de Maldito, una colaboración con C. Tangana que ya supera el millón de streams— , You Work All Day —que ya puede escucharse habitualmente en BBC6 y NME Radio— y Lo Dejaría Todo, The Parrots estrenan hoy It’s Too Late To Go To Bed: nuevo single de adelanto de su esperado segundo disco, que verá la luz el 29 de octubre a través de Heavenly Recordings.

Sobre la canción, el grupo explica: “Aunque el garaje sigue siendo una de nuestras mayores influencias, últimamente hemos escuchado muchas cosas que habíamos relegado a un segundo plano. Redescubrimos muchos artistas que escuchábamos cuando nos enamoramos de la música por primera vez: LCD Soundsystem, Gang of Four, mucho mutant disco… Tom nos ayudó mucho en eso, hizo que la mezcla caótica de influencias que trajimos al estudio tuviera sentido.”



“Y, como siempre nos ha gustado el hip hop, seguimos un enfoque diferente a la hora de componer las canciones, utilizando samples y sampleándonos mucho. Beastie Boys, ESG, Devo, Los Zombies (los españoles) fueron influencias muy grandes en el carácter del disco. También la escena musical española ha cambiado mucho en los últimos años, y escuchar a muchos artistas españoles nuevos nos ha ayudado a romper algunos muros y nos ha hecho crear música de una manera más libre.”

Escúchalo a continuación:

https://youtu.be/BLA8DwsT26

Dos, el nuevo disco de The Parrots

Dos, la continuación del álbum de debut que publicaron en 2016, nos descubre a unos nuevos The Parrots que suenan más fuertes e inspirados que nunca, bailando con soltura entre el garaje sin complejos y el disco-rock más arty y refinado. Bajo la producción de Tom Furse (teclista de The Horrors) y la mezcla de Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Weezer, Panic! At The Disco, Temples), The Parrots experimentan con paisajes sonoros de producción más moderna y grooves electrónicos.