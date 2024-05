Thirty Seconds to Mars actuará el próximo 27 de mayo en Madrid

La banda estadounidinense de rock alternativo, Thirty Seconds to Mars, presenta su nueva gira, Seasons 2024 World Tour, el próximo 27 de mayo en el WiZink Center de Madrid.

Su gira europea comienza hoy mismo en Cracovia (Polonia), y recorrerá todo el continente hasta mediados de junio. Esta forma parte de su tour mundial que se inició en Latinoamérica, el pasado mes de marzo, y que pasará por Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

El grupo compuesto en 1998, actualmente está formado por los hermanos, Jared Leto (voz y guitarra), y Shannon Leto (batería), tras la salida en 2018 del guitarrista Tomo Milicevic.

Thirty Seconds to Mars publicará su sexto álbum de estudio, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day. Este saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre a través de Concord Records, y del cual ya sabemos el listado de canciones que lo compondrán.

Las entradas salieron hace unos meses a través de Live Nation. Si no quieres perderte esta cita, todavía hay entradas disponibles y puedes adquirirlas aquí.

¡No te lo pierdas!