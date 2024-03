Tributo de lujo: «Reimagining the Court of The Crimson King»

La realeza de la música rock se reúne para recrear uno de los álbumes más importantes e influyentes de la historia, la obra maestra de King Crimson de 1969, In ​​The Court Of The Crimson King

⭐⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 5 de 5.

Cleopatra Records anuncia para el 19 de abril 2024 la publicación de un lanzamiento especial del célebre primer disco de King Crimson, In The Court of the Crimson King (1969), uno de los álbumes más icónicos de la historia de la música, considerado por los críticos como una grandiosa obra maestra.

El disco llevará por nombre Reimagining The Court Of The Crimson King y presentará las actuaciones de los miembros de King Crimson, de Mel Collins y Jakko M. Jakszyk, así como de Todd Rundgren, Chris Polonia (Megadeth), Ian Paice (Deep Purple), Joe Lynn Turner (Rainbow), James LaBrie (Dream Theater), Carmine Appice (Cactus) y más. Quedarás paralizado de oír como cada pista es interpretada por este extraordinario banda de músicos.

La portada del disco es una actualización impactante de la original, que a día de hoy sigue siendo una de las mejores portadas de la historia de la música rock. El álbum se lanzará bajo formatos digital descargable y en alta calidad, en soporte CD y en vinilo especial. La tacklist del álbum es la siguiente:

21st Century Schizoid Man feat. Todd Rundgren, Arthur Brown, Mel Collins, Chris Poland & Ian Paice.

I Talk to The Wind feat. Mel Collins, Django Jakszyk & Jakko M Jakszyk.

Epitaph feat. Alan Davey, Paul Rudolph, Nik Turner, Adam Hamilton & Danny Faulkner.

Moonchild feat. Joe Lynn Turner, Marty Friedman, Jah Wobble & Chester Thompson.

The Court of The Crimson King feat. James LaBrie, Carmine Appice & Steve Hillage.

21st Century Schizoid Man (Alternate Version) feat. Arthur Brown, Brian Auger, Chris Poland & Ian Paice.

21st Century Schizoid Man (Instrumental) feat. Mel Collins, Chris Poland & Ian Paice.

Más info en: https://cleopatrarecords.bandcamp.com/album/reimagining-the-court-of-the-crimson-king