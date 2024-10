Tyler Ramsey (Band of Horses) lanza edición deluxe de «New Lost Ages» con dos temas inéditos antes de su gira con tres paradas en España

Tyler Ramsey, conocido por su trabajo con Band Of Horses, ha lanzado la edición deluxe de su último álbum New Lost Ages. Esta nueva versión incluye dos canciones inéditas: Song Out Of My Head y Paper Hearts. Ramsey presentará este álbum en una serie de conciertos en España durante noviembre, con paradas el 8 de noviembre en Zaragoza (La Lata de Bombillas), el 9 en Barcelona (Heliogàbal) y el 10 en Madrid (Siroco). Estos conciertos forman parte de una gira europea que comienza a finales de octubre en Oslo y culmina en el Take Root Festival en los Países Bajos.

Además de su carrera en solitario, Ramsey ha contribuido recientemente al álbum benéfico Cardinals At The Window, que incluye 135 canciones inéditas de artistas como Gillian Welch, The War On Drugs, Angel Olsen, R.E.M., y The Avett Brothers. Los beneficios de este álbum se destinarán a ayudar a las víctimas del huracán Helene en Carolina del Norte.

Ramsey, quien fue guitarrista y coautor de canciones en Band Of Horses durante una década, ha lanzado varios álbumes en solitario. Su último trabajo, New Lost Ages, grabado con el productor Phil Ek y en formato de power trío, destaca por su enfoque en el rock, aunque mantiene sus raíces en el indie-folk. Este álbum refleja las influencias de bluesmen como Mance Lipscomb y Mississippi John Hurt, así como maestros del fingerpicking como John Fahey y Leo Kottke.

No te pierdas la oportunidad de ver a Tyler Ramsey en vivo y disfrutar de su música llena de armonías vocales y contrapuntos de guitarra. ¡Una experiencia imperdible para los amantes del indie-folk y el rock! Compra aquí tus entradas.