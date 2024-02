Tyler Ramsey – New Lost Ages

«Cada álbum me lleva por un camino diferente, cada disco atrae a gente nueva, nuevas experiencias (…) Escribir es simplemente una liberación para mí. Es una manera de procesar mi propio camino por esta vida. Algunas veces lo hago bien; mi objetivo siempre es la honestidad al escribir»

Tyler Ramsey

Siempre he mantenido que hay discos y bandas que no pueden escaparse, y Tyler Ramsey es uno de esos artistas que necesitan estar en primera línea, no solo porque su música es de elevado talento y sensibilidad, sino porque su cabeza está muy bien amueblada y tiene mucho que decir a través de su guitarra. Su trabajo no puede pasar de largo. Hay que recordar que Tyler Ramsey es también conocido por haber sido el ex guitarrista de la banda Band of Horses.

Siendo originario de Asheville, Carolina del Norte (EE.UU), su clave musical radica en la forma que tiene de ver la vida y en la conexión honesta que establece con sus oyentes, bien sea en los directos o en los espacio personales e íntimos de cada uno: «Me siento seguro de lo que hago musicalmente. Intento escribir canciones en las que creo cada palabra. No quiero cantar letras que no me parezcan ciertas. Por eso, me siento cada vez más atraído por tocar en espectáculos íntimos. Es decir, quitar el humo y los espejos, estar en una habitación con gente y tratar de crear un momento especial» (Tyler Ramsey). No cabe duda de que la melódica voz de Ramsey es un elixir y un refugio para suavizar un mundo que se ha vuelto loco, donde imperan la agresividad, los conflictos irracionales y la desempatía con la gente: «Lo que busco es intentar convertirme en un mejor guitarrista, un mejor compositor y sobre todo en un mejor ser humano».

Ramsey es autor de cuatro aclamados álbumes en solitario: Tyler Ramsey (2004), A Long Dream About Swimming Acroos the Sea (2010), The Valley Wind (2011) y For the Morning (2019). Su último album, New Lost Ages (Nuevas Edades Perdidas), sexto en su haber, se publicó el pasado 9 de febrero del presente año. Se compone de 10 temazos basados en la cadencia indie, rock y folk, una mezcla fascinante que se hace agradable de oír en estos momentos tan llenos de convulsiones.

New Lost Ages es, por tanto, un álbum que trata sobre la desnudez humana, especialmente sobre cómo quitarse las capas que aprisionan nuestro ser, y que se acumulan con el paso del tiempo, hasta convertirse en una espesa coraza que nos impide respirar la vida en su estado más natural. Son canciones que indagan la forma de encontrar y abrir esas polvorosas arcas que yacen en el fondo de nuestras mentes. En definitiva, son montones de recuerdos, vivencias, aciertos y errores, lecciones y líneas de vida, que se van incrustando en nuestro bagaje a y marcan los momentos que vivimos. A su vez, definen la curvatura que nos lleva hacia un futuro incierto, pero con la esperanza de que esté pleno de posibilidades.

Tyler presenta su disco junto a dos músicos de alto copete: el bajista Morgan Henderson (Fleet Foxes) y el baterista Sean Lane (Ann Wilson). Los tres clavan su diana en el seno de la más profunda emotividad humana: «Todos los días, tratamos de reducir la velocidad para poder simplemente mirar y estar con nuestras familias y absorber todos los momentos que tenemos con ellos», dijo Ramsey. El álbum ha sido grabado en el mítico Avast Recording Co. en Seattle, Washington, por el afamado productor Phil Ek, conocido por su trabajo con Fleet Foxes, Father John Misty y The Shins.

New Lost Ages es un disco lleno de contrastes. Encarna la esperanza y la desesperación, las tinieblas y el resplandor, porque en el fondo los humanos y lo que hacemos es el resultado de esta polaridad. Se trata, en consecuencia, de un trabajo que capta la esencia de nuestra propia naturaleza, de nuestra andadura por la vida y el lugar que ocupamos dentro de ese núcleo social lleno de tormentas y nubes oscuras. Desnudemos, por tanto, esas Nuevas Edades Perdidas pieza a pieza:

Empezamos con la primera prenda, These Ghosts, una canción sostén que se dedica a toda esa gente que ha vivido una mala experiencia y que necesita dejarla atrás pero que, sin embargo, sigue atrapada en las zarpas de esa negativa influencia: «Deja salir los fantasmas que están dentro de ti. Nadie puede controlar a nadie (…) El dolor que hay en tu cabeza es solo humo, un fuego que se apagó hace mucho tiempo. Ahora ya no queda nada allí excepto esos carbones que se están enfriando».

Prosigue Fires, una melodía que renace de las cenizas de ese fuego que nos consume por dentro pero que, a su vez, nos purifica. Es el efecto redentor del mismo, de su poderosa incandescencia desde cuyas brasas resurge el ave renacida saneada: «Ahora estoy tratando de ser el Fénix y no mirar más hacia atrás (…) No habrá más pájaros heridos».

Llegamos a la oscuridad con Dark Dark Dark, un espacio lírico donde se libra una dura batalla existencial contra los recuerdos no deseados. Es una lucha encarnizada para evitar lo inevitable: «Será mejor que te familiarices con el sufrimiento, porque vivimos en un mundo que no podemos entender. Yo he intentado todo tipo de pensamientos mágicos, y he procurado mantener alejado al diablo de mí, pero nuestro tiempo está cerca y ya hemos escrito las líneas de todas esas páginas vacías».

Alcanzamos New Lost Ages, la canción que da título al álbum. Ramsey la define así: «Trata sobre cómo dejar de lado la inocencia y de cómo enfrentarse a esa sociedad que está en decadencia, que se niega a cambiar de rumbo o incluso hacerse una pausa. Es una canción que busca la esperanza y el deseo para que nuestros hijos puedan vivir en un mejor mundo, con asombro y alegría, y no tener que cargar con el peso de nuestros errores».

Flare (For Neal Casal) es una dedicatoria al músico y fotógrafo Neal Casal que se quitó la vida en 2019. Ramsey recuerda ese momento con gran tristeza: «Estaba en un piso alto de uno de esos condominios gigantes frente a la playa. El sol acababa de ponerse y me pareció ver una llamarada en el océano oscuro. Después de llamar para informar a la policía local de lo que creía haber visto, me senté y observé el oscuro horizonte durante mucho tiempo. A veces las personas necesitan ayuda y nunca la piden; a veces las personas envían señales, pero aquellos de nosotros que podríamos verlas no sabemos qué hacer para ayudar. Apenas conocía a Neal, pero de alguna manera pienso en él a menudo y extraño la pérdida de ese futuro potencial».

Tras la pérdida y el tributo llega You Should Come Over, una pista que se sustenta en la añoranza de aquellos tiempos pasados que fueron mejores, donde todo era más fácil y el mundo parecía menos peligroso: «Deberías venir a buscarme. Ahora, no duermo, pero ni siquiera estoy cansado».

En Where Were You se canta sobre la forma de romper las cadenas que nos auto imponemos, sobre la necesidad de protección y sobre la culpa que se siente al cargar con las emociones ajenas: «¿Dónde estabas cuando te necesitaba cerca? ¿Dónde estabas cuando esperaba que me encontrarías? (…) Ahora necesito esconderme. Cada vez que empiezo a sentir lo que siento, no deseo que esto me rodee».

We Were a Small Town, es una canción que conmemora el pasado cuando éramos niños, cuando teníamos ese amor adolescente, cuando la inocencia, las ilusiones y los entornos parecían más estimulantes que las ofertas actuales. También es una pista que nos plantea el paso del tiempo, la llegada de la temida e inevitable vejez. Ramsey recuerda todo eso con tremenda melancolía: «Tal vez necesito que alguien me recuerde cómo era antes la noche, cuando salíamos a las calles y corríamos hasta el amanecer. Éramos un pueblo pequeño (…) ¡Cómo pasa el tiempo! Probablemente te preguntes qué has hecho con tu vida (…) Porque cuando te despiertas en medio de la noche, con los ojos cansados, sientes como si estuvieras corriendo hacia una luz que se desvanece (…) Ahora, estamos viviendo más en la oscuridad que en luz».

Poisonous Summer es, en consecuencia, un grito desesperado ante el mundo que nos envenena, que contagia el presente y mata el futuro: «Aférrate al amor que puedes reunir, durante ese tiempo en el que el mundo ha ido mal. Juro que esta temporada pasará en poco tiempo. Al amanecer nos reiremos de todo».

Arrow To Bow es el último tema del álbum, un cierre perfecto y un llamamiento de cómo dejar atrás esos monstruos que pasan sus días husmeando nuestras vidas a fin de dejarnos sin futuro. Es un aviso de protección para lanzar, desde el presente, esas flechas hacia las nuevas propuestas y oportunidades que nos esperan.

New Lost Ages, es un plástico reposado, inteligente, reflexivo, sensitivo, natural e íntimo. Analiza todo aquello que nos abruma, lo que hemos perdido, lo que nos había hecho felices y sobre aquello que parece no existir. Es un grito al mundo para que detenga su egolatría, su desenfreno y caos, tres demonios que no conducen a un mañana esperanzador. Pero al mismo tiempo, es un disco que incita a no quedarse de brazos cruzados, viendo como el mundo va a la deriva, y en el centro del mismo, nuestra apatía y derrota para evitar su colapso.

No queremos llegar a la vejez con el alma marcada de heridas. Todo lo contrario, necesitamos un elixir para superar los obstáculos y llegar a una vejez sana y un adiós dulce, sin remordimientos. Precisamos poder abrazar un futuro más armonioso para que nuestros hijos dispongan de sus oportunidades. Nuestra misión es corregir y enderezar esas líneas torcidas y evitar que terminen quebradas en el fondo de un abismo.