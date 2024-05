Playlist Crazyminds: Abril 2024

Nueva playlist para el mes más primaveral. Encaminando el cierre del primer semestre de 2024, abril nos deja un amplio espectro de novedades. Como siempre, se hace difícil elegir pero hemos trabajado duro en elegir las canciones más representativas del mes.

No queremos ser parciales pero si ha habido un lanzamiento que nos ha colapsado la cabeza en este cuarto mes del año, es el de Taylor Swift. Nada más y nada menos que 31 canciones, donde el desamor copa la temática, firmando un disco lleno de texturas y colaboraciones. En esta casa somos un poco Swifties.

Pero obvio que no ha sido el único lanzamiento reseñable. Estamos deseando que llegue el 24 de mayo para poder escuchar en su totalidad el nuevo disco de Twenty One Pilots. ¿Por qué? Tremendos avances. Aquí puedes disfrutar de uno de ellos pero luce a discazo. Además, los de Ohio vendrán de gira en 2025 y nada nos puede apetecer más.

Hemos vivido más lanzamientos que merecen nuestra atención: Almost Monday, The Drums, Cigarettes After Sex, Fat Dog o Dua Lipa marcan el ritmo en la parte más internacional.

Nuestra playlist más nacional

Un mes más seguimos dando visibilidad a todo lo que influye a la música local porque al final son gran parte de nuestras vidas. Si decimos Alcalá Norte pensamos en algún lugar localizado de la ciudad de Madrid, pero hablamos de la banda más mencionada en lo que llevamos de año.

Su ópera prima les encumbra sin dilación en uno de los lanzamientos más notables de 2024 y es que son casa, cercanía, actitud. No dudamos ni un ápice de su gran éxito.

Pero no sólo los madrileños han sido la novedad del mes: Sr Chinarro, El Último Vecino, Confeti de Odio, Menta, Venturi o Repion completan la lista.

Como siempre, nos encantaría saber cuál es tu canción favorita y si te gusta, ¡Comparte!