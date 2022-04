DJ Moderno – La nave nodriza / Canción a Canción

Tras varios singles publicados en los últimos meses y recibidos de manera muy positiva por el público y los medios, DJ Moderno presenta por fin su primer larga duración, bajo el título de La nave nodriza. Un trabajo eminentemente electrónico, donde las influencias son muy variadas, encontrando sonidos cercanos al house, al tropical, al funk, al electroclash, al dance alternativo o al electropop, por citar solo algunos de los estilos que se pueden reconocer en los once cortes componen el álbum.

Con La nave nodriza, Germán Ormaechea da un nuevo paso en su carrera artística, publicando su primer trabajo como DJ Moderno, a la vez que participa en bandas como Igeldo y AmyJo Doh & The Spangles. Es el momento de mostrar sus canciones al mundo, de hacer bailar con ellas y de llevarnos junto a él en un viaje donde las letras de cada uno de los cortes se plagan de referencias artísticas y musicales. Le pedimos al propio Germán que analice junto a nosotros los once temas que componen Las nave nodriza, así como su grabación, su significado y demás curiosidades. Este es el resultado.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Se trata de mi primer disco como DJ Moderno después de mil proyectos distintos. Son once canciones, de las cuales nueve las fui publicando a una media de una al mes desde finales de 2020 (sí, decidí empezar a sacar mi propio proyecto en pleno confinamiento) más dos canciones que se estrenan ahora (La nave nodriza y Tus ojos)

Se parece un poco a lo que suelo pinchar: bases electrónicas muy contundentes que recorren estilos como house, nu-disco, dance alternativo, a las que trato de añadir melodías pop y letras en castellano llenas de referencias musicales y artísticas. Es decir una mezcla entre electrónica cañera y el indie pop de toda la vida

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Desde ya en todas las plataformas: https://hypeddit.com/djmoderno/lanavenodriza

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Todas las canciones y todos los instrumentos grabados por mí mismo en mi home studio Moderno’s Terrace.

Todas mezcladas por mí mismo y masterizadas con Xergio Cordoba en Eternal Midnight; excepto Tus ojos y Punk estúpido: mezcla y master David Van Bylen y La nave nodriza: mezcla y master Juan Sueiro (SPam Dj) en los Estudios 54

Si tuvieras que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Electropop

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pues muchas anécdotas no son divertidas porque casi todo el disco se ha forjado, grabado y masterizado en pleno período de pandemia, con todas las dificultades que nos trae. Se ha grabado entero en mi home studio Moderno’s Terrace. Alguna anécdota ha habido sobre todo en las grabaciones de los distintos videoclips. Quizás la más reseñable en el videoclip de Renton, donde tuve que viajar en taxi con una taza de váter para romperlo con un bate de baseball en el videoclip y me rechazaron como 4 taxis antes de poder ir al lugar de grabación con la taza.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

De momento, Viernes 22 Abril en Siroco junto a Tu Peleas Como Una Vaca

[Entradas disponibles aquí]

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. La nave nodriza

Cuenta con unas bases electrónicas muy contundentes y bailables orientadas al disco funk, que nos pueden recordar en su tratamiento a artistas como Purple Disco Machine o Chromeo, las cuales se complementan con un tratamiento melódico en sintetizadores, guitarra y voz muy de pop indie clásico, que a su vez nos llevan a paisajes de canciones de Varry Brava, La Costa Brava, La Buena Vida o Triángulo de Amor Bizarro, por citar algunos.

La producción de Juan Sueiro Spam Dj (Fangoria) también deja su huella acercándonos al sonido de Alaska y Nacho Canut.

La letra habla sobre una noche fatídica donde parece que una relación se rompe y en la que el protagonista hace todo lo posible para arreglarla a través de un viaje con su nave nodriza, la cual se estropea. Hay una clara similitud entre dicha nave nodriza con el viaje musical del artista en los dos últimos años, indicando en el estribillo que todo se va a arreglar cuando la nave (o carrera musical) se arregle y se desatasque, fruto seguramente de que dicha nave se quedó atascada por la pandemia. Referencias al Nicolette, club de música electrónica/house en Pamplona donde DJ Moderno es habitual , a bandas como Disclosure y Hot Chip (influencias claras del artista en todos sus temas) y reminiscencias de la pandemia en la frase «paracetamol, antígenos y pelis de Buñuel».

El videoclip de Ximena y Sergio presenta una clara estética años 70 y cuenta con la colaboración de Carlota Portillo como actriz principal

2. Tus ojos

Suena a electrónica tipo The KVB, pero esa voz auto tuneada y esas guitarras también nos pueden sonar a C Tangana o The Parrots. La letra cita a los Spangles, a Daft Punk y parece que la pareja del protagonista se lo está haciendo pasar mal. Por primera vez ya no se habla de pandemia y de noches infinitas

3. Renton

Tuvo una gran acogida en medios y hasta la fecha es mi canción más popular. Su videoclip ha cosechado hasta seis premios ya en distintos festivales nacionales e internacionales. Es menos pop que otra composiciones con bases electrónicas de break beat tipo Chemical Brothers, Dj Tennis o Janelle Monae, utilizando la voz como un instrumento más a caballo entre el spoken Word o el rap.

Es un homenaje a Traisnpotting, que se estrenaba justo 25 años antes del día del lanzamiento de Renton (1996). El título de la canción y una de las frases («Eras el Renton de Irwin Welsh») rinden humilde homenaje a dicha película. Otra referencia cinematográfica es Pulp Fiction («Ni Vicent Vega nos puede parar»). Asimismo, bandas como Jesus and Mary Chain («Vestías de negro como Wlliam Reid») o Bauhaus («Bela Lugosi will be always dead») hacen su aparición en un tema rabioso de claro cabreo y de movimiento hacia adelante a seguir peleando por tus sueños. «Nadie te ayuda eso no va a suceder», «Tú crees que molas y sigues en pie», «Quieren hundirte bajo el agua del mar, los dos sabemos que eso no va a suceder».

4. Todo va a ir bien

Digamos que es el primer hit. Una canción que fue muy apoyada por medios como Radio 3. Es muy bailable sonando a MGMT, Glassio o Roosevelt.

La letra intenta acompañar a una música alegre y bailable con un mensaje optimista y positivo para comenzar el año 2021 pensando que «Todo va a ir bien».

Se busca no perder el optimismo y la vitalidad, a pesar de cumplir años o de cualquier acontecimiento trágico que ocurra, y tiene referencias a películas como Lost in Translation, el escritor Haruki Murakami o la banda Pet Shop Boys. Salió con videolyric.

5. Ya no eres especial

Tercer single y segundo videoclip con estética de comic. Melodías de marcada orientación pop, más asequibles o fáciles que en los anteriores lanzamientos (La Casa Azul, etc.).

La letra ironiza sobre la necesidad de una superheroína que ayude a la humanidad en estos momentos tan críticos. Nostalgia de tiempos mejores donde la superheroína tenía sus poderes intactos. Con varias referencias al mundo del comic, concluye que justo hoy que el mundo necesita sus superpoderes nuestra protagonista «ya no es especial» como lo era antes.

6. Punk estúpido

Sale como un homenaje a Daft Punk, a los pocos meses de que se disolviera el dúo francés. Musicalmente, el single se mueve entre un estribillo de pop contagioso y una tratamiento de bases electrónicas que nos recuerdan a artistas como Hot Chip o Disclosure. La letra es una serie de continuas referencias a la historia del dúo de house francés , haciendo menciones a títulos de canciones y de hitos en la carrera del dúo. Colaboración con David Van Bylen, que se encarga de la mezcla y master.

7. Stand Up!

Cierra el circulo justo un año después del primer single y con las restricciones desapareciendo progresivamente. Cuenta con la colaboración a la voz de la cantante de jazz irlandesa Yvonne Power, residente en Madrid. El single es un grito a pasar página y a abandonar de una vez las sillas aun presentes en conciertos y ocio nocturno y volver a la ansiada normalidad.

Un tema de corte más funk y menos pop que en otras ocasiones, que nos recuerda a artistas como !!!, Caribou, Bakermat.

El videoclip consiste en una animación que hace un claro guiño al final de los streamings.

8. La moderna

Ironiza con el nombre de la vacuna «Moderna», versus mi propio nombre de artista y reflexiona sobre lo que supone tener una actitud o pose «hípster». Algo mas lenta en BPM’s, con una estrofa de corte electro rock (influencias que pueden recordar a Bakermat, Low Island) y unos pre-coros y estribillos de marcado corte electrónico / electropop (influencias que pueden recordar a Beacon, HVOB, Clapton, etc.) en sus bases, pero con melodías pop en castellano.

La letra está cargada de referencias como los músicos Lou Reed, Sonic Youth o Robert Plant, los escritores Cortázar y Camus, o la serie Vynil, ironizando sobre actitudes hípsters que hablan de estos artistas sin conocerlos, mientras a la persona «Moderna» le gusta Starbucks o sigue usando redes ya pasadas de moda como Facebook. La vacuna «Moderna» solucionará esos problemas para siempre.

9. Perseverance

Es una colaboración con Amyjo Doherty (hermana de Pete Doherty, Amyjo Doh & The Spangles). Punk electrónico o electroclash.

Sobre una idea original y letra de Amyjo Doherty, produje un tema que nos lleva a paisajes tipo Prodigy, Sigue Sigue Sputnik, Le Tigre, etc. En la letra de Perseverance, Amyjo Doherty reflexiona sobre el aterrizaje de dos marcianos en la tierra y cómo reaccionarían sobre problemas humanos como el tiempo, el amor, los bares o las mentes. Juega con la palabra Perseverance (perseverancia) que es, a su vez, el nombre de la sonda que la NASA consiguió que se posara en Marte el 18 de febrero de 2021.

«Perseverance at the end it always lands»

10. Virus mutante

Ya con el compromiso de sacar un single al mes, saco el segundo tema que es Virus, con bases electrónicas mas duras, nu-disco bailable tipo Crooked Colours. Habla sobre la ansiedad y las sensaciones que ésta nos genera, especialmente presente durante aquella temporada marcada por la crisis sanitaria y las continuas restricciones y privaciones de libertad.

11. Sigo aquí sentado

Fue mi de carta de presentación con la que anunciaba que comenzaba a editar material con mi nombre además de los remixes y las sesiones Pop electrónico, buscando sonidos de electrónica suave, melancólica y ensoñadora cercanos a bandas como Glassio o Postal Service.

La letra habla de la situación que se vivía en septiembre de 2020, de la incapacidad de actuar o pinchar y de la necesidad de trabajar en Streaming para mantener algo de actividad en un circuito, como es el de conciertos y sesiones dj, totalmente anulado entonces por la crisis sanitaria que vivimos. Fue también el primer video con Ximena y Sergio.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo EP? ¡Mucha suerte!

Que el disco tenga aceptación y se valore el enorme trabajo realizado a lo largo del ultimo año.

Escucha «La nave nodriza» de DJ Moderno a continuación:

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!