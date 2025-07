Sobre Metronomy

Metronomy, la banda británica de música electrónica formada en Totnes, Devon, en 1999, es un referente del pop contemporáneo, liderada por el visionario Joseph Mount (voz, teclados, guitarra). Acompañado por Oscar Cash (teclados, saxofón, coros), Anna Prior (batería, coros), Olugbenga Adelekan (bajo, coros) y Michael Lovett (teclados, guitarra), Metronomy ha evolucionado desde un proyecto casero hasta un acto imprescindible del indie pop. Su debut, Pip Paine (Pay The £5000 You Owe) (2006), mezclaba electrónica instrumental con influencias de Autechre y Funkstörung. Con Nights Out (2008), incorporaron voces y un enfoque electro-pop, seguido por el aclamado The English Riviera (2011), nominado al Mercury Prize y con 250,000 copias vendidas globalmente. Discos como Love Letters (2014), Summer 08 (2016), Metronomy Forever (2019) y Small World (2022) reflejan su versatilidad, combinando synth-pop, funk y psicodelia. Mount también es conocido por remixes para artistas como Gorillaz, Lady Gaga y Lykke Li, y la banda ha girado con Coldplay, Bloc Party y Justice. En 2024, firmaron con Ninja Tune, lanzando el single Nice Town con Pan Amsterdam, consolidando su legado innovador.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Metronomy

Pip Paine (Pay the £5000 You Owe) (2006)

Nights Out (2008)

The English Riviera (2011)

Love Letters (2014)

Summer 08 (2016)

Metronomy Forever (2019)

Small World (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Metronomy, donde el synth-pop se encuentra con ritmos bailables y melodías nostálgicas. Desde el infeccioso The Look hasta la vibrante The Bay y la introspectiva Things Will Be Fine, esta playlist captura la magia de una banda que transforma lo cotidiano en arte sonoro. ¡Prepárate para bailar y soñar!

Videoclip Destacado

El videoclip de The Look, dirigido por Lorenzo Fonda y estrenado en 2011 como parte de The English Riviera de Metronomy, es una joya visual que fusiona minimalismo y psicodelia pop. La banda, liderada por Joseph Mount, aparece tocando en un entorno completamente blanco, un lienzo limpio que resalta las animaciones vibrantes de gaviotas que evocan un verano británico nostálgico, capturando la esencia fresca y melancólica de la canción. ¡Descúbrelo!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

