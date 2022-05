Directo: The Black Keys en el Gov Ball 2015 (7 de junio de 2015)

Los estadounidenses The Black Keys fueron uno de los principales atractivos de la edición 2015 de uno de los principales festivales del mundo, el Governor’s Ball de Nueva York. ¡Recordémoslo!

Setlist

Dead and Gone

Next Girl

Run Right Back

Same Old Thing

Gold on the Ceiling

Strange Times

Nova Baby

Leaving Trunk (Sleepy John Estes cover)

Too Afraid to Love You

Howlin’ for You

I Got Mine

Money Maker

Gotta Get Away

She’s Long Gone

Fever

Tighten Up

Your Touch

Lonely Boy

Little Black Submarines

Sobre The Black Keys

Desde Akron, Ohio, The Black Keys trajeron un sonido crudo y primitivo de blues-rock, basado casi exclusivamente en la batería de Patrick Carney y la guitarra de Dan Auerbach. Desde su debut en 2002, el dúo siempre procuró evitar la excesiva repetición de las trilladas progresiones y riffs del género, incorporando elementos del funk, soul y rock psicodélico. Su popularidad fue creciendo con cada nuevo álbum, en particular los excelentes Brothers (2010), El Camino (2011) y Turn Blue (2014), hasta convertirlos en uno de los pocos grupos de indie rock capaces de llenar estadios. Tras una prolongada pausa durante la cual Auerbach emprendió diversos proyectos e incluso lanzó un disco como solista, regresaron en 2019 con Let's Rock.

Fuente: Apple Music

Discografía de The Black Keys

The Big Come Up (2002)

Thickfreakness (2003)

Rubber Factory (2004)

Magic Potion (2006)

Attack & Release (2008)

Brothers (2010)

El Camino (2011)

Turn Blue (2014)

Let's Rock (2019)

Delta Kream (2021)

Dropout Boogie (2022)

