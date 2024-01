The Black Keys anuncian nuevo álbum con Noel Gallagher y Beck y estrenan single

El dúo de rock The Black Keys ha anunciado los detalles de su próximo álbum, titulado Ohio Players, que contará con la colaboración de estrellas como Noel Gallagher y Beck. El disco, que saldrá a la venta el 5 de abril, será el sucesor de Dropout Boogie, lanzado en 2022.

Para celebrar el anuncio, la banda ha compartido el primer single del álbum, Beautiful People (Stay High), una canción optimista y compuesta por Dan Auerbach y Patrick Carney, junto con Dan “The Automator” Nakamura y Beck. El tema viene acompañado de un vídeo que recupera al protagonista de Lonely Boy, el guardia de seguridad Derrick T. Tuggle, y sus divertidos pasos de baile.

Según han explicado los propios The Black Keys, el álbum es el resultado de una nueva forma de trabajar, invitando a sus amigos a participar en el proceso creativo. “Tuvimos esta epifanía: ‘Podemos llamar a nuestros amigos para que nos ayuden a hacer música’”, dijo Carney. “Es gracioso porque los dos escribimos canciones con otras personas, Dan todo el tiempo, yo cuando produzco un disco. Eso es lo que hacemos”.

Además del álbum, los fans de The Black Keys podrán disfrutar de un documental sobre la banda, que se estrenará en el festival SXSW en marzo. El filme, titulado This Is a Film About the Black Keys, repasará la trayectoria de Auerbach y Carney desde sus inicios en Ohio hasta su consagración como estrellas del rock. El documental está dirigido por Jeff Dupre, conocido por su trabajo en Marina Abramovic: The Artist Is Present.