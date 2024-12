El Festival Tomavistas, ahora celebrado en La Caja Mágica de Madrid, es una cita imprescindible para los amantes de la música que buscan una experiencia auténtica y memorable. Este evento destaca por su cartel ecléctico, que fusiona lo mejor de la escena underground con artistas reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. En un entorno acogedor y vibrante, Tomavistas ofrece una oportunidad única para descubrir nuevos talentos y disfrutar de actuaciones inolvidables. Cada edición del festival apuesta por la innovación y la autenticidad, haciendo de Tomavistas una experiencia irrepetible en el corazón de Madrid. Un festival sostenible, family friendly, que promueve un ecosistema de buen rollo entre las bandas, el espacio, el público, y la organización.

Historia del festival

El Festival Tomavistas ha evolucionado desde su creación, consolidándose como uno de los eventos musicales más destacados de Madrid en sus tres sedes hasta la fecha; Parque Tierno Galván, IFEMA y, más recientemente, la Caja Mágica. Por ejemplo, en su última edición en 2024 contó con la participación de artistas de renombre como Phoenix, The Blaze, Editors, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain y Los Planetas. Cada año, el festival ha sabido combinar talento emergente con figuras consagradas, ofreciendo una experiencia musical diversa y de alta calidad.

Sobre Festival Tomavistas 2025

El Festival Tomavistas 2025 se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo en La Caja Mágica de Madrid. Esta edición promete ser inolvidable, con un cartel que incluye a artistas como Caribou, Mogwai, Kiasmos y Mala Rodríguez. La Caja Mágica se transformará en un oasis musical, ofreciendo una experiencia única para todos los asistentes.

Artistas Confirmados para Festival Tomavistas 2025

Aquí tienes la lista de artistas que actuarán en Festival Tomavistas 2025 en orden alfabético:

Biznaga

Caribou

Carlangas

Carlos Ares

Depresión Sonora

Jimena Amarillo

Judeline

Kiasmos

La Élite

Mala Rodríguez

Mogwai

pablopablo

Cartel Tomavistas 2025

Venta de Entradas para Festival Tomavistas 2025

Los abonos y entradas se pueden adquirir a través de la web oficial del festival. Aquí tienes la información actualizada sobre la venta de entradas para el Festival Tomavistas 2025:

Abono General (3 días) : 100€ + 9€ gastos de gestión. Acceso a todos los días del festival (29, 30 y 31 de mayo de 2025).

: 100€ + 9€ gastos de gestión. Acceso a todos los días del festival (29, 30 y 31 de mayo de 2025). Abono Menores (16-17 años) : 80€ + 8€ gastos de gestión. Acceso a todos los días del festival.

: 80€ + 8€ gastos de gestión. Acceso a todos los días del festival. Abono Menores (11-15 años) : 45€ + 4,5€ gastos de gestión. Acceso a todos los días del festival.

: 45€ + 4,5€ gastos de gestión. Acceso a todos los días del festival. Abono Menores (0-10 años) : 15€ + 1,5€ gastos de gestión. Acceso a todos los días del festival.

: 15€ + 1,5€ gastos de gestión. Acceso a todos los días del festival. Abono General PMR (Personas con Movilidad Reducida): 100€ + 9€ gastos de gestión. Acceso a todos los días del festival y a las zonas habilitadas para PMR, acompañado por una persona con entrada regular.

Playlist Festival Tomavistas 2025

