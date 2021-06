Alexis Taylor anuncia “Silence”, el que será su sexto disco en solitario

Alexis Taylor, quien pone voz y se encarga de sintetizadores y percusión en el grupo londinense Hot Chip ha anunciado la salida de Silence. Será su sexto trabajo de su carrera en solitario, camino que también ha tomado Joe Goddard. El anuncio ha venido acompañado de Dying In Heaven, el primer single y tema encargado de abrir Silence.

Dying in Heaven nos deja prever lo que será Silence. Sigue una línea continuista de lo que ya vimos en trabajos anteriores como Piano, Listen With(out) Piano y Beautiful Thing, indie-pop con tintes románticos, música sin altibajos, muy adornada por pequeña percusión (en este caso xilófono, pandereta y güiro) que no busca destacar sobre la lírica y una voz melódica aunque dulzona, en resumen, un disco indie de amor “de los que todos sabemos que funcionan”.

En las declaraciones sobre Silence, Alexis Taylor dijo “Yo mismo no soy religioso, pero las canciones que tratan sobre la idea de la música gospel o la religión, míralas desde la distancia (en lugar de como la temblorosa lente a través de la cual seguimos la acción en el tema de gospel “Evangelio según Mateo” de Pasolini) e intenta descubrir su influencia sobre la música y sobre personas en circunstancias desesperadas”.

También ha sido revelado el tracklist de Silence, que estará conformado de la siguiente manera:

‘Dying In Heaven’

‘Death Of Silence’

‘House Of The Truth’

‘Violence’

‘Strange Strings’

‘Thylacine’

‘I Look To Heaven’

‘Melting Away’

‘Consequences’

‘You’ve Changed Your Life’

‘Silence’

‘Wollongong Waves’

Silence saldrá a la venta el 17 de septiembre. Este trabajo vendría a continuación de Beautiful Thing, el álbum anterior de Alexis Taylor, que fue publicado en 2018. Y de corazón sabemos que lo que nos espera será tan bueno o mejor de lo que nos esperamos tras escuchar Dying in Heaven.

Actualmente se puede hacer precompra del disco en su página web. Y escuchar Dying In Heaven en Spotify, Apple Music y Amazon.