Alice in Chains recibirán un gran homenaje con un concierto online

El Museo de Cultura Pop de Seattle, en Estados Unidos, ha galardonado este año con su reconocimiento más especial, el Founders Award, a Alice in Chains, uno de los pesos pesados del grunge, quizá la exportación musical más conocida de la ciudad.

El próximo 12 de enero se celebrará un gran concierto remoto que se emitirá online con grandes nombres como los propios Alice in Chains el muchas otras grupos y artistas que quieren homenajearles: Metallica, Billy Corgan, Korn, Ann y Nancy Wilson, Duff McKagan, Corey Taylor, Dave Navarro y Chris Chaney, Mark Lanegan, Taylor Hawkins, Mastodon, Krist Novoselic, Shooter Jennings, miembros de Soundgarden, y muchos más.

Asimismo, aunque no actuarán, también estarán presentes, aunque no he ha aclarado cómo, otros grandes nombres como Les Claypool, Jeff Ament, Mike McCready y Eddie Vedder de Pearl Jam, Sammy Hagar, Tom Morello de Audioslave y Rage Against the Machine, o Robert Downey, Jr., entre otros.

Más información y detalles sobre esta gran cita, aquí.

De alguna manera, Alice in Chains fue el grupo fundamental de heavy metal de los noventa. Adoptando en igual medida los riffs pesados del metal post-Van Halen y la mentalidad sombría del post-punk, la banda fue al mismo tiempo capaz de atraer al público de heavy metal y de ser considerada uno de los principales exponentes del grunge de Seattle. Si bien esta dicotomía impulsó al grupo al estrellato con su segundo álbum, Dirt (1992), también fue responsable de su separación. El guitarrista Jerry Cantrell nunca ocultó su predilección por el éxito masivo, mientras que el cantante Layne Staley prefería el ambiente alternativo. Dividida por insalvables diferencias internas, la banda dejó de hacer giras y nunca pudo desarrollar todo su potencial. Staley murió en 2002 de una sobredosis. A fines de los años 2000, Cantrell reclutó al cantante William DuVall (Comes With The Fall) y reflotó Alice in Chains. Black Gives Way To Blue, el primer disco en estudio del grupo en casi quince años, apareció en 2009. The Devil Put Dinosaurs Here le siguió en 2013

DISCOGRAFÍA DE ALICE IN CHAINS

Facelift (1990)

Dirt (1992)

Alice in Chains (1995)

Black Gives Way to Blue (2009)

The Devil Put Dinosaurs Here (2013)

Rainier Fog (2018)

IMPRESCINDIBLES

