Amen Dunes colaboran con Sleaford Mods para su nuevo single “Feel Nothing”

Feel Nothing es el nuevo single de Damon McMahon, alias Amen Dunes, en el que ha colaborado con Jason Williamson de Sleaford Mods. Por ahora, no tenemos noticia de un nuevo disco que pongan fin al silencio del artista desde que lanzara su anterior álbum Freedom en 2018, aunque su reciente fichaje por Sub Pop Records nos hace pensar que puede haber novedades muy pronto.

Además de la colaboración de Williamson, McMahon ha contado con la coproducción de Ariel Rechtshaid.

Os dejamos con el tema a continuación: