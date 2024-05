Anna Prior de Metronomy lanza “Up2U”, un himno a la decisión personal

La baterista de Metronomy, Anna Prior, ha lanzado su nuevo sencillo Up2U, una pieza que se sumerge en las profundidades de la autodeterminación y el control personal. Con una fecha de lanzamiento programada para el 13 de junio, este sencillo anticipa su próximo EP Almost Love, que promete ser una exploración rítmica de la música electrónica.

Prior, conocida por su enfoque percusivo y su habilidad para fusionar géneros, se adentra en una narrativa personal sobre la indecisión. “Up2U es sobre mis propias indecisiones”, explica la artista. «Es la frase que más me dicen mis amigos y seres queridos. Es un recordatorio de que mi vida es mía y puedo vivirla como elija».

El sencillo es un reflejo de su programa de radio en Soho, The Beat Palace, y de su sello discográfico homónimo, que apoya a DJs y productores femeninos y no binarios. Prior describe sus sets de DJ como “misiones explorativas en lo desconocido rítmico”, y con Up2U, lleva esa exploración a un nuevo nivel.

Anna Prior: De Ritmos Indomables a Icono Electrónico

La carrera de Anna Prior es un viaje musical que desafía géneros y fronteras. Desde su inicio en la escena indie con Dead Disco y The Ivories, hasta convertirse en la baterista inconfundible de Metronomy, Prior ha dejado su huella en el mundo de la música alternativa y electrónica. Su discografía, que se extiende a lo largo de la década de 2010, refleja una evolución constante hacia sonidos más experimentales y audaces.

Como DJ y productora, Anna ha explorado las posibilidades ilimitadas de la música electrónica, lanzando sencillos que capturan la esencia de su estilo único. Canciones como Thank You for Nothing y Easier Alone, así como remixes que reinventan su trabajo, muestran su habilidad para crear ritmos que invitan a la reflexión y al movimiento. Su presencia en la escena no solo se limita a la música; también es una voz activa en el apoyo a artistas femeninas y no binarias a través de su programa de radio y sello discográfico The Beat Palace.

Con cada golpe de batería y cada mezcla en la consola, Anna Prior redefine lo que significa ser una artista en el siglo XXI, manteniendo siempre un espíritu indomable y una visión innovadora.