Biffy Clyro estrenan “A Hunger In Your Haunt” como adelanto de su nuevo disco

Biffy Clyro ha compartido un nuevo adelanto de su próximo disco titulado A Hunger In Your Haunt.

Sobre la canción

Aunque se trata del primer single oficial, no es el primer tema que escuchamos del que será el noveno trabajo en la carrera de los escoceses, ya que recientemente pudimos disfrutar de Unknown Male 01.

Según Simon Neil, líder de la banda, la canción es “una expresión de pura frustración. Hubo momentos en el último año en los que solo quería gritar como loco. No tenía motivaciones y no quería levantarme de la cama por un tiempo, y la canción es una llamada de atención para mí mismo”.

“Necesitas sentir ese fuego en tu estómago y levantarte para hacer algo, porque nadie lo va a hacer por ti. Es como un mantra para que te motives a ti mismo”, añade.

Biffy Clyro – A Hunger In Your Haunt (Audio)

También puedes escucharlo en plataformas digitales a través de este enlace.

Sobre el nuevo disco

The Myth Of The Happily Ever After, noveno trabajo de la banda, se publicará el próximo 22 de octubre y ha sido catalogado por la banda como su “reacción a A Celebration of Endings. Este álbum es un viaje real, una colisión de cada pensamiento y emoción que hemos tenido durante los últimos dieciocho meses”.

Tracklist de The Myth Of The Happily Ever After

1. ‘DumDum’

2. ‘A Hunger in Your Haunt’

3. ‘Denier’

4. ‘Separate Missions’

5. ‘Witch’s Cup’

6. ‘Holy Water’

7. ‘Errors in the History of God’

8. ‘Haru Urara’

9. ‘Unknown Male 01’

10. ‘Existed’

11. ‘Slurpy Slurpy Sleep Sleep’