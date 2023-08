Canción: Bombay Bicycle Club – «I Want To Be Your Only Pet»

Tenemos nuevas y emocionantes noticias emocionantes sobre Bombay Bicycle Club. Los británicos acaban de lanzar su nuevo sencillo I Want To Be Your Only Pet, una canción que nos hará vibrar y que supone el tercero que sacan de su próximo álbum My Big Day, que saldrá el 20 de octubre. ¡Ya puedes ir marcando esa fecha en tu calendario!

Pero esperad, que eso no es todo. La banda ya nos había dado un adelanto del álbum con la canción principal y la colaboración con Holly Humberstone en Diving, y ahora nos sorprenden con este nuevo sencillo que, según el cantante principal Jack Steadman, surgió de forma espontánea mientras experimentaba con sonidos de guitarra durante una prueba de sonido.

Jack cuenta que el riff que tocó llamó la atención de Jamie, quien no dudó en grabarlo en su teléfono. Después de meses de insistencia, Jack finalmente escribió una canción alrededor de ese riff para detener el acoso de Jamie. ¡Y vaya que valió la pena! Según Jack, la canción suena como si los Beatles de la era Abbey Road tuvieran un hijo con los Queens of the Stone Age de la era Rated R. ¡Una combinación explosiva!

Y por si fuera poco, Bombay Bicycle Club saldrá de gira nuevamente para una serie de presentaciones en tiendas de discos y conciertos en octubre, seguidos de una gira europea el mes siguiente que tendrá sendas paradas en Madrid y Barcelona los días 13 y 14 de noviembre.

17 de octubre: Leicester, Academy 2

18 de octubre: Oxford, Academy

19 de octubre: Londres, PRYZM (matinee and evening)

20 de octubre: Londres, Rough Trade East (matinee and evening)

21 de octubre: Portsmouth, Pier

22 de octubre: Marlborough, The Church

23 de octubre: Bristol, Marble Factory

23 de octubre: Coventry, HMV Empire

24 de octubre: Liverpool, Hangar 34

25 de octubre: Edimburgo, Liquid Room

26 de octubre: Dundee, Fat Sam

NOVIEMBRE