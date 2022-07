Canción: Danger Mouse & Black Thought – «Aquamarine»

Danger Mouse y Black Thought han unido fuerzas con Michael Kiwanuka para publicar Aquamarine, un nuevo adelanto de su disco colaborativo Cheat Codes, que saldrá la venta el 12 de agosto a través de BMG.

Tras presentarnos este prometedor debut con Because (junto a Joey Bada$$, Russ y Dylan Cartlidge) y No Gold Teeth, la pareja nos deja escuchar este nuevo single, que vuelve a juntar a Kiwanuka con Danger Mouse, quien fue el productor de los dos primeros trabajos del cantante británico: Love & Hate (2016) y KIWANUKA (2019).

Sobre la canción, que viene acompañada de un videoclip en blanco y negro dirigido por UNCANNY, Kiwanuka ha afirmado que «cuando escuché la música tuve la sensación de cantar sobre defender algo que es único y seguir ese camino. No sé por qué, pero eso fue lo que salió. A veces, cuando estás siguiendo algo que es único para ti, es como si «los enemigos estuvieran por todas partes». A veces, la vida puede sentirse frágil como si «todo se estuviera quemando». Por alguna razón, los acordes y la música me hicieron sentir así”.

Sobre Danger Mouse

Danger Mouse es el alter ego de Brian Burton. Máscaras de ratón a un lado, Danger Mouse se dio a conocer en el panorama musical mundial en 2004 gracias a una alocada iniciativa que le salió muy bien. El estadounidense mezcló The White Album de los Beatles con The Black Album del rapero Jay-Z. ¿El resultado? The Grey Album y una fama mundial que le ha permitido producir los trabajos de artistas como Gorillaz, The Black Keys o Norah Jones. En 2009 se unió a James Mercer (The Shins) y crearon la banda Broken Bells, pero antes ya había triunfado nuevamente con su proyecto Gnarls Barkley.

Fuente: Apple Music

Discografía de Danger Mouse

Ghetto Pop Life (2003) - Danger Mouse and Jemini

The Grey Album (2004) - Danger Mouse

The Mouse & The Mask (2005) - DANGERDOOM

St. Elsewhere (2006) - Gnarls Barkley

The Odd Couple (2008) - Gnarls Barkley

The Last Laugh (2009) - Joker's Daughter

Dark Night of the Soul (2010) - Danger Mouse and Sparklehorse

Broken Bells (2010) - Broken Bells

Rome (2011) - Danger Mouse and Daniele Luppi

After the Disco (2014) - Broken Bells

Lux Prima (2019) - Karen O and Danger Mouse

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!