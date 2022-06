Nuevo disco: Broken Bells – «Into the Blue»

Tras ocho años de silencio, Brian Burton, es decir Danger Mouse, y James Mercer, líder de The Shins, han decidido resucitar el dúo Broken Bells para publicar un nuevo disco titulado Into the Blue que llegará el 12 de agosto a través de AWAL Records.

Además, ya podemos escuchar su primer tema inédito titulado We’re Not in Orbit Yet…., primera canción desde que publicaran Shelter y Good Luck en el año 2018.

Sin embargo, para encontrar su último trabajo tenemos que ir más atrás, concretamente al año 2014 cuando publicaron After The Disco. En cuanto a fechas y más detalles, todavía no tenemos suficiente información, pero estaremos atentos para el que va a ser uno de los retornos más celebrados del año.

