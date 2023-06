Canción: The Chemical Brothers – «Live Again»

Los legendarios músicos electrónicos, The Chemical Brothers, están de regreso con una explosión sónica en su nuevo sencillo titulado Live Again, y al mismo tiempo han compartido emocionantes noticias sobre su primer libro oficial, Paused In Cosmic Reflection.

El sencillo, anunciado hoy mismo, promete ser un himno imprescindible para los seguidores del dúo británico. Live Again captura elementos característicos que han definido canciones icónicas como Hey Boy Hey Girl y Galvanise, ofreciendo una experiencia musical irresistible para los fanáticos. Según la descripción de prensa del sencillo, comienza con un sencillo y cautivador riff descendente, acompañado de líneas vocales contrastantes: una, fragmentada y reconstruida con precisión quirúrgica; la otra, un suspiro celestial. A partir de ahí, la canción se convierte en una montaña rusa vertiginosa de ritmos frenéticos, ruido monolítico y armonías envolventes, combinando elementos electrónicos y voces que se entrelazan en una sinfonía enérgica.

En esta ocasión, The Chemical Brothers han colaborado con la talentosa cantante experimental francesa Halo Maud, cuya voz aporta una capa adicional de profundidad y emoción a la canción. Live Again es el segundo sencillo que se desprende de su próximo décimo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año, siguiendo los pasos de su reciente sencillo No Reason.

Pero eso no es todo lo que The Chemical Brothers tienen para ofrecer a sus fans. La aclamada dupla también ha revelado detalles sobre su primer libro oficial, Paused In Cosmic Reflection, que brinda a los seguidores una mirada privilegiada a lo largo de sus 30 años de carrera musical. Este lanzamiento único recopila cientos de horas de entrevistas y explora el proceso creativo del dúo, así como la escena electrónica en la que se criaron. Además, incluirá una colección de fotografías inéditas del archivo personal de The Chemical Brothers, algunas de las cuales nunca antes han sido vistas por el público.

El libro cuenta con la participación de destacados artistas y colaboradores, como Noel Gallagher, Beck, Aurora, Beth Orton, Michel Gondry, Wayne Coyne y Adam Smith (el arquitecto de sus alucinantes shows en vivo), entre otros. Su lanzamiento está programado para el 28 de octubre y se espera que sea una verdadera joya para todos los amantes de la música electrónica.

Recientemente, The Chemical Brothers dejaron una huella imborrable en el escenario de Glastonbury 2023, con una actuación emocionante que mantuvo a la multitud en constante movimiento. El dúo interpretó clásicos como You Got The Love de The Source ft Candi Staton, además de adelantar dos temas de su próximo álbum, No Reason y All Of A Sudden.

Con una serie de shows en vivo por delante, Tom Rowlands y Ed Simons se preparan para llevar su música a Europa, iniciando su gira en el Bilbao BBK Live el próximo jueves 6 de julio.