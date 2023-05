Canción: The Chemical Brothers – «All Of A Sudden»

Los veteranos de la música electrónica The Chemical Brothers no dejan de sorprendernos con sus lanzamientos. Después de publicar el mes pasado su nuevo single No Reason, que supuso su primer tema inédito desde 2021, ahora nos regalan otra perla del techno llamada All Of A Sudden.

Un vinilo rojo muy especial

All Of A Sudden forma parte de la edición limitada en vinilo rojo de 12″ de No Reason, que salió a la venta el pasado 28 de abril e incluye también la cara B inédita. Se trata de una canción que recupera el sonido clásico de The Chemical Brothers, con un ritmo trepidante, un teclado electro pegadizo y una muestra vocal perfectamente colocada.

Un nuevo álbum en camino

Pero esto no es todo lo que nos tienen preparado los hermanos químicos. Según han confirmado, están trabajando en su décimo álbum de estudio, que verá la luz este otoño. Aunque todavía no han revelado el título ni la fecha exacta, estamos seguros de que será un disco lleno de temazos como los que nos tienen acostumbrados.

No te pierdas sus conciertos en España

Y si eres fan de The Chemical Brothers y quieres verlos en directo, estás de suerte porque tienen conciertos programados en España. Actualmente, están de gira por ocho países y tienen 19 conciertos próximos, incluyendo España. Su próxima fecha en España es el 20 de mayo de 2023 en el Antiguo Aquapark de Calvià, como parte del festival Mallorca Live. También actuarán el 28 de octubre de 2023 en el WiZink Center de Madrid. Además, tienen fechas programadas en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Italia, Rumanía y Francia.

No te lo pienses más y consigue tus entradas para ver a uno de los mejores dúos de la música electrónica en acción. Te aseguramos que no te arrepentirás.